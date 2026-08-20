A prisión envían a tiktoker Urías Lovo por trato degradante de un menor en Danlí

Danlí, Honduras.-El Ministerio Público logró este jueves la detención judicial del creador de contenido Urias Jabin Lovo Montoya, señalado por los delitos de trato degradante agravado en perjuicio de un menor de edad y abuso de llamadas de emergencia en perjuicio del orden público. La medida fue dictada durante la audiencia de declaración de imputado, luego de que la Fiscalía presentara el requerimiento fiscal contra Lovo Montoya por los hechos investigados.

La audiencia inicial quedó programada para el martes 25 de agosto, en horas de la mañana, cuando el Ministerio Público solicitará que se dicte auto de formal procesamiento contra el imputado. La investigación de oficio contra Lovo Montoya y Rosel Archaga se originó por hechos registrados el pasado 16 de agosto de 2026, en el parque central de Danlí, El Paraíso. Según las investigaciones, ambos habrían rapado el cabello a un menor de edad y posteriormente se habrían burlado de él. De acuerdo con la Fiscalía, estas acciones habrían vulnerado los derechos y la dignidad del menor, por lo que se presentó el requerimiento fiscal por el delito de trato degradante agravado.

También enfrenta acusación por llamadas al 911

El Ministerio Público presentó además un segundo requerimiento fiscal contra Lovo Montoya por el delito de abuso de llamadas de emergencia, relacionado con hechos ocurridos el 29 de junio de 2025. Según la investigación, el creador de contenido habría realizado varias llamadas al Sistema Nacional de Emergencias 911, fingiendo sufrir un infarto y proporcionando información falsa sobre una supuesta emergencia médica. Las llamadas habrían obligado al personal de respuesta a activar los protocolos correspondientes para atender la emergencia reportada.