Cien productores de Yoro y Olancho reciben pie de cría porcino de alto valor genético

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), benefició a 100 pequeños productores de los departamentos de Yoro, Olancho y Choluteca con la entrega de parejas de pie de cría porcina de alto valor genético. Los productores recibieron ejemplares de las razas Landrace, Duroc, Yorkshire y Berkshire, seleccionadas por sus características reproductivas y productivas. La iniciativa forma parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de la producción a nivel nacional.

El viceministro de Ganadería, Justo Martínez, expresó que “esta mejora genética permitirá fortalecer los sistemas de producción local, incrementar las tasas de crecimiento, mejorar la calidad de la carne y optimizar los programas de reproducción porcina”. La entrega se realiza en el marco del Programa Incentivos a la Producción Ganadera y los ejemplares fueron adquiridos a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (Dicta), de acuerdo con la información proporcionada por la SAG. El programa busca que las familias beneficiarias mejoren su productividad, diversifiquen sus fuentes de ingreso y fortalezcan su seguridad alimentaria, además de generar oportunidades de comercialización en los mercados locales.

En Yoro participan productores de Jocón, El Progreso, Santa Rita y Morazán. En Olancho se contempla la participación de familias productoras de Yocón, San Esteban, Dulce Nombre de Culmí, Salamá y El Rosario, además de otras comunidades de Choluteca. La intervención se desarrolla mediante un trabajo interinstitucional entre la SAG y las municipalidades beneficiarias, que contribuyen a facilitar la logística, el seguimiento técnico y el acompañamiento posterior a la entrega. De acuerdo con la entidad, este acompañamiento busca garantizar la transparencia del proceso y promover el uso adecuado de los animales entregados. A mediano plazo, la SAG proyecta un incremento de la productividad porcina en las zonas beneficiadas y una mejora en la calidad de la carne disponible en los mercados locales. El gobierno impulsa programas para apoyar a los pequeños y medianos productores agropecuarios, fortalecer las cadenas productivas y promover una producción sostenible con mayor valor agregado en el país.

Permitido importar productos porcinos de España