Invierten L3.4 millones en centro de salud y escuelas del occidente

Tegucigalpa, Honduras.-Con una inversión de 3.4 millones de lempiras, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entregó equipo tecnológico, mobiliario médico y kits escolares a centros educativos y de salud en municipios de Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque, con el objetivo de mejorar la atención a la población y fortalecer las condiciones educativas. Según autoridades de la institución, la entrega incluyó seis computadoras de escritorio, 22 computadoras portátiles y 10 impresoras, además de cuatro kits de mobiliario médico y 645 kits escolares, consistentes en mochilas y uniformes para estudiantes. “Son 21 centros educativos los que están siendo beneficiados con este equipo y estamos haciendo entrega a ocho centros de salud”, explicó Fátima Juárez, ministra de la Secretaría de Desarrollo Social.

La gira inició en el municipio de San Marcos, donde se entregó un kit de mobiliario médico para el centro Materno Infantil, compuesto por una camilla ginecológica, un bacinete neonatal y una lámpara cuello de ganso. También se proporcionaron un escritorio con silla ejecutiva, un archivero y una computadora de escritorio para fortalecer la atención médica dirigida a madres y niños. En el municipio de Átima, las autoridades entregaron una computadora de escritorio al centro integral de salud local, atendiendo necesidades operativas del establecimiento.

“Estos centros fueron focalizados debido a la necesidad urgente del equipo”, expresó Juárez. El alcalde de San Marcos, Olvin Perdomo, valoró la entrega y señaló que las acciones responden a las principales necesidades comunitarias. La gira siguió en el departamento de Copán, donde la titular de Sedesol entregó tres impresoras y ocho computadoras portátiles para ser distribuidas en igual número de centros educativos.