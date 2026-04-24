  1. Inicio
  2. · Honduras

Invierten L3.4 millones en centro de salud y escuelas del occidente

Los centros de salud y escuelas recibieron los equipos para brindar una mejor atención a los pacientes y estudiantes que asisten a los centros educativos

  • Actualizado: 24 de abril de 2026 a las 14:35
Invierten L3.4 millones en centro de salud y escuelas del occidente

La titular de la Sedesol, Fátima Juárez, se desplazó a varios municipios de los departamentos de Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque, para realizar las entregas de los equipos médicos y tecnológicos.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Con una inversión de 3.4 millones de lempiras, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) entregó equipo tecnológico, mobiliario médico y kits escolares a centros educativos y de salud en municipios de Santa Bárbara, Copán y Ocotepeque, con el objetivo de mejorar la atención a la población y fortalecer las condiciones educativas.

Según autoridades de la institución, la entrega incluyó seis computadoras de escritorio, 22 computadoras portátiles y 10 impresoras, además de cuatro kits de mobiliario médico y 645 kits escolares, consistentes en mochilas y uniformes para estudiantes.

“Son 21 centros educativos los que están siendo beneficiados con este equipo y estamos haciendo entrega a ocho centros de salud”, explicó Fátima Juárez, ministra de la Secretaría de Desarrollo Social.

Donan equipo médico por L 1.5 millones para centros de salud de Tegucigalpa

La gira inició en el municipio de San Marcos, donde se entregó un kit de mobiliario médico para el centro Materno Infantil, compuesto por una camilla ginecológica, un bacinete neonatal y una lámpara cuello de ganso.

También se proporcionaron un escritorio con silla ejecutiva, un archivero y una computadora de escritorio para fortalecer la atención médica dirigida a madres y niños.

En el municipio de Átima, las autoridades entregaron una computadora de escritorio al centro integral de salud local, atendiendo necesidades operativas del establecimiento.

Entregan donaciÃ³n de equipo mÃ©dico al Materno Infantil

“Estos centros fueron focalizados debido a la necesidad urgente del equipo”, expresó Juárez.

El alcalde de San Marcos, Olvin Perdomo, valoró la entrega y señaló que las acciones responden a las principales necesidades comunitarias.

La gira siguió en el departamento de Copán, donde la titular de Sedesol entregó tres impresoras y ocho computadoras portátiles para ser distribuidas en igual número de centros educativos.

Sesal apuesta por la modernización hospitalaria y la atención primaria

Además, dos computadoras de escritorio y un kit de mobiliario médico para dotar a los principales centros de salud de los municipios de Nueva Arcadia, San Agustin y San Jerónimo.

Finalmente en el departamento de Ocotepeque, se inauguró un módulo del Centro de Educación Básica, que fue construido con una inversión de 2,037,209 lempiras en el municipio de Mercedes.

Mientras que en los municipios de Belén Gualcho, Encarnación, Lucerna y Sinuapa, la funcionaria entregó una donación de 14 computadoras portátiles, dos de escritorio y siete impresoras para distribuir en 12 centros educativos.

Además de dos kits de mobiliario médico para dotar dos centros integrales de salud.

Juárez destacó que el gobierno del presidente Nasry Asfura, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, “busca dotar a los centros educativos para mejorar la calidad educativa y fortalecer la atención de los centros de salud y beneficiar a las familias que viven en condiciones más vulnerables”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias