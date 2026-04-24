Invierten L3.4 millones en centro de salud y escuelas del occidente

La gira inició en el municipio de <b>San Marcos</b>, donde se entregó un kit de mobiliario médico para el centro Materno Infantil, compuesto por una camilla ginecológica, un bacinete neonatal y una lámpara cuello de ganso.También se proporcionaron un escritorio con silla ejecutiva, un archivero y una computadora de escritorio para fortalecer la atención médica dirigida a madres y niños.En el municipio de <b>Átima</b>, las autoridades entregaron una computadora de escritorio al centro integral de salud local, atendiendo necesidades operativas del establecimiento.