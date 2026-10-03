Rixi Moncada habla de su sobrino Dereck y hace confesión sobre la madre del futbolista

Rixi Moncada habló como pocas veces de su sobrino Dereck Moncada, jugador de la Selección de Honduras, y hace confesión.
Rixi Moncada es una reconocida política hondureña y hermana de Mario Moncada, quien fue el ministro de Condepor en el gobierno de Xiomara Castro y además es el abuelo del joven futbolista Dereck Alessandro Moncada.
En las Elecciones Generales 2025, Rixi fue la candidata presidencial por el partido Libertad y refundación (Libre).
Dereck Moncada, con apenas 18 años, se ha convertido en una de las figuras jóvenes que más está llamando la atención con la Selección Nacional de Honduras.
El futbolista ha destacado en esta Nations League 2026, convirtiéndose en uno de los jugadores que más ilusión genera entre los aficionados hondureños.
En las últimas horas, Rixi Moncada rompió el silencio y habló con orgullo sobre el crecimiento de su sobrino y destacó el esfuerzo que ha realizado toda la familia durante su proceso de formación como futbolista.
“Dereck es una estrella, tiene apenas 18 años, es un sobrino que nos da muchas alegrías y que nos hace sentir orgullosos”, expresó Rixi al referirse al gran momento que vive el joven jugador.
La política hondureña también destacó que la historia de Dereck puede servir como ejemplo para otros jóvenes que tienen el sueño de convertirse algún día en futbolistas profesionales.
“Dereck representa el ejemplo para los jóvenes hondureños que tienen aspiraciones y sueños, porque él desde niño tuvo el sueño de jugar y la verdad pudo alcanzar su sueño”, manifestó.
Rixi resaltó especialmente el esfuerzo realizado por la madre de Dereck, Laura, y por su abuelo Mario Moncada, quienes estuvieron acompañándolo desde sus primeros pasos en el fútbol.
“Gracias a la dedicación de su madre, que es mi sobrina, de Laura, de su abuelo, que es mi hermano Mario, que se dedicaron con él desde pequeño”, explicó la familiar del futbolista.
Moncada también destacó que Dereck ha tenido una formación constante tanto dentro de su hogar como en los diferentes equipos en los que ha desarrollado su carrera deportiva.
“Dereck tiene escuela de casa y tiene escuela por la práctica en los equipos de liga”, comentó Rixi, quien resaltó el proceso que ha llevado el joven atacante desde sus primeros años.
La también abogada aseguró que la familia se siente orgullosa por el crecimiento de Dereck y por el reconocimiento que está comenzando a recibir debido a sus condiciones futbolísticas.
“Dios lo bendice y Dios nos bendice a todos como familia al tener un jugador que ya lo están calificando las calificadoras internacionales como uno de los cinco jugadores más veloces y que se ha convertido en estrella en Europa”, señaló.
Rixi también le dedicó un mensaje especial a Dereck, a quien cariñosamente llama Alessandro, y le pidió que mantenga la disciplina y dedicación que le inculcaron sus familiares desde pequeño.
“Donde estés Alessandro, seguí cultivando tu afición, tu dedicación al deporte, al fútbol, con la misma disciplina que te enseñó tu abuelo, tu mamá en tu casa y con la misma disciplina que te criaste en el pueblo”, concluyó.
Cabe recordar que Dereck es hijo del exjugador hondureño Maynor Figueroa.