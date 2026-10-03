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Rixi Moncada habla de su sobrino Dereck y hace confesión sobre la madre del futbolista

Rixi también le dedicó un mensaje especial a Dereck, a quien cariñosamente llama Alessandro

  • Actualizado: 03 de octubre de 2026 a las 15:20
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Rixi Moncada habló como pocas veces de su sobrino Dereck Moncada, jugador de la Selección de Honduras, y hace confesión.

Fotos: Cortesía.
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Rixi Moncada es una reconocida política hondureña y hermana de Mario Moncada, quien fue el ministro de Condepor en el gobierno de Xiomara Castro y además es el abuelo del joven futbolista Dereck Alessandro Moncada.
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En las Elecciones Generales 2025, Rixi fue la candidata presidencial por el partido Libertad y refundación (Libre).
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Dereck Moncada, con apenas 18 años, se ha convertido en una de las figuras jóvenes que más está llamando la atención con la Selección Nacional de Honduras.
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El futbolista ha destacado en esta Nations League 2026, convirtiéndose en uno de los jugadores que más ilusión genera entre los aficionados hondureños.
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En las últimas horas, Rixi Moncada rompió el silencio y habló con orgullo sobre el crecimiento de su sobrino y destacó el esfuerzo que ha realizado toda la familia durante su proceso de formación como futbolista.
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“Dereck es una estrella, tiene apenas 18 años, es un sobrino que nos da muchas alegrías y que nos hace sentir orgullosos”, expresó Rixi al referirse al gran momento que vive el joven jugador.
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La política hondureña también destacó que la historia de Dereck puede servir como ejemplo para otros jóvenes que tienen el sueño de convertirse algún día en futbolistas profesionales.
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“Dereck representa el ejemplo para los jóvenes hondureños que tienen aspiraciones y sueños, porque él desde niño tuvo el sueño de jugar y la verdad pudo alcanzar su sueño”, manifestó.
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Rixi resaltó especialmente el esfuerzo realizado por la madre de Dereck, Laura, y por su abuelo Mario Moncada, quienes estuvieron acompañándolo desde sus primeros pasos en el fútbol.
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“Gracias a la dedicación de su madre, que es mi sobrina, de Laura, de su abuelo, que es mi hermano Mario, que se dedicaron con él desde pequeño”, explicó la familiar del futbolista.
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Moncada también destacó que Dereck ha tenido una formación constante tanto dentro de su hogar como en los diferentes equipos en los que ha desarrollado su carrera deportiva.
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“Dereck tiene escuela de casa y tiene escuela por la práctica en los equipos de liga”, comentó Rixi, quien resaltó el proceso que ha llevado el joven atacante desde sus primeros años.
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La también abogada aseguró que la familia se siente orgullosa por el crecimiento de Dereck y por el reconocimiento que está comenzando a recibir debido a sus condiciones futbolísticas.
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“Dios lo bendice y Dios nos bendice a todos como familia al tener un jugador que ya lo están calificando las calificadoras internacionales como uno de los cinco jugadores más veloces y que se ha convertido en estrella en Europa”, señaló.
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Rixi también le dedicó un mensaje especial a Dereck, a quien cariñosamente llama Alessandro, y le pidió que mantenga la disciplina y dedicación que le inculcaron sus familiares desde pequeño.
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“Donde estés Alessandro, seguí cultivando tu afición, tu dedicación al deporte, al fútbol, con la misma disciplina que te enseñó tu abuelo, tu mamá en tu casa y con la misma disciplina que te criaste en el pueblo”, concluyó.
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Cabe recordar que Dereck es hijo del exjugador hondureño Maynor Figueroa.

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