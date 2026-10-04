Bryan Róchez confiesa el problema de la Selección de Honduras y avisa a Jamaica en Nations League

Tegucigalpa, Honduras.- La derrota de la Honduras ante Martinica dejó contra las cuerdas al combinado catracho en la Liga de Naciones de Concacaf. Honduras se enfrenta este lunes a Jamaica con la obligación de ganar y, además, deberá esperar una serie de resultados que le permitan mantener viva la posibilidad de avanzar a los cuartos de final.
En la previa de este trascendental compromiso, Róchez conversó en Cinco Deportivo el complicado presente de la Selección, lamentó la derrota sufrida el pasado viernes y reconoció los aspectos que deben mejorar. Sin embargo, el delantero mantiene la confianza y asegura que el grupo está preparado para revertir la situación ante los jamaiquinos.
Declaraciones de Bryan Róchez
Sensaciones tras la derrota ante Martinica
"El grupo está un poco golpeados, pero le dimos vuelta a la página ayer, tuvimos un viaje largo, entrenamos, estamos motivándonos para encarar este partido con responsabilidad. Todavía tenemos chance de pasar a cuartos de final, no dependemos de nosotros, pero la posibilidad está ahí y la pelearemos", comentó.
Después de que han pasado las horas tras el partido contra Martinica, ¿qué conclusión sacas? Tú eres un jugador de mucho recorrido y experiencia. ¿Qué pasa con la Selección? ¿Pierde un partido, gana otro, vuelve a perder? ¿Qué se debe hacer de cara a ese duelo contra Jamaica?
Sí, tener estabilidad. Creo que la estabilidad, ya sea física o mental, nos mantendría en un nivel muy, pero muy bueno para poder competir en nuestra área y a nivel internacional. Creo que hicimos un lindo partido contra Jamaica, con un esfuerzo extraordinario y una actitud impresionante, con 10 hombres durante los últimos 30 minutos del partido. Contra Martinica rescato muchas cosas también, a pesar de la tristeza de haber perdido el partido. Creamos muchas ocasiones de gol. Creo que estaría un poco más preocupado por no haber tenido ese volumen de juego, por no crear oportunidades de gol, pero la verdad es que sí las tuvimos. Ahora, contra Jamaica, tenemos que seguir por esa misma línea, enmendar los errores que cometimos y ser más eficaces a la hora de definir. Creo que no basta solo con crear oportunidades, sino que también hay que finalizarlas para poder finiquitar los partidos cuando se nos presenten esas oportunidades.
Ayer Edrick Menjívar, uno de los líderes y capitanes de esta Selección, decía que esta generación trae una loza muy pesada, una mochila muy pesada, cargándola desde hace mucho tiempo. Tú también hablabas del tema mental. ¿Qué me puedes decir, como uno de los jugadores de experiencia? ¿Es tan pesada y tan complejo salir de ese tema mental y poder superar momentos en los partidos que al final se nos terminan escapando, como el del otro día contra Martinica?
Sí, sabemos que hay muchos jugadores jóvenes, definitivamente, con muy poca experiencia en la Selección Nacional. Inclusive, algunos tienen poca experiencia en sus equipos de Primera División. Así que creo que sí es una loza pesada para ellos. Nosotros, los de más experiencia, tratamos de ayudarlos para que sea menos. Sabemos que en el pasado la gente está muy triste por lo que sucedió, por no clasificar al Mundial y nosotros también. Ellos ahora están teniendo una oportunidad en la Selección Mayor y están queriendo hacer las cosas bien. De un partido a otro no les salen las cosas y ver que no sienten el apoyo de gran parte de la afición, o de una parte de nuestra gente, creo que sí puede afectar un poco en esa parte. Pero bueno, nosotros para eso estamos: para poder apoyarlos, para poder guiarlos y para que ellos tengan esa confianza de poder hacer lo que más saben y demostrar de lo que son capaces para poder estar aquí en la Selección.
Ahora se va a jugar contra el rival más complicado de todos. Aunque ustedes ya le ganaron de visitante a Jamaica, incluso con un empate aquí nos complica todo y ellos conseguirían el pase para jugar los cuartos de final de esta Liga de Naciones. ¿Cómo dimensionas a Jamaica de visitante?
Pues una selección complicada, sabemos de lo que son capaces. Históricamente siempre nos ha complicado, tanto aquí en casa como fuera. Pero bueno, tenemos que ir con la confianza suficiente y con la mentalidad suficiente de poder sobreponernos a eso, demostrar de lo que somos capaces y liquidar el partido cuando sea necesario. Tenemos que ir tranquilos, sabemos de lo que somos capaces, ir con nuestra idea de juego, con la que el míster nos ha dado, y estar tranquilos. Nosotros sabemos que somos capaces de vencer en ese partido y ver la oportunidad de poder pasar a la siguiente ronda.
¿Quién manda en el campo? ¿Quién los regaña en defensa, por ejemplo, contra Martinica, o en el mediocampo?
El míster, obviamente, cuando no está contento. Pero es algo que estamos haciendo. El capitán, Edrick, en este caso, y en algunas ocasiones nosotros, los demás jugadores de experiencia, tratamos de tener esa lectura de juego dentro del partido, de ver lo que está pasando y ayudar a nuestros compañeros para poder hacer las cosas bien. En el momento, algunas veces salen las cosas. En este caso, contra Martinica, no salió y bueno, esas son las experiencias que dentro del campo ayudan.
¿Ayer estaba lloviendo en el estadio cuando practicaron?
Sí, estaba medio lloviendo por ahí. Está pronosticado que el día del partido también va a llover. Contra todo eso no habrá problema ya que nosotros estamos listos y preparados.
Róchez, volviste a la Selección y marcaste un golazo, un bonito gol frente a Surinam. Me gustaría que nos lo recuerdes. ¿Qué pasó por tu mente al momento de ver venir ese balón, meterte entre los defensores y definir de gran manera?
Sí, contento. Era una oportunidad que estaba esperando: poder volver a la Selección, poder vestir esta camiseta, sudarla, luchar por ella, luchar en el partido para poder ganar los partidos y, sobre todo, marcar goles, que en este caso es como más le puedo contribuir a esta Selección. Gracias a Dios se dio un bonito gol también, de buena apertura. Lastimosamente, como digo, no se pudo ganar el partido y para mí, y creo que para todos, lo más importante es poder ganar los partidos. Anotemos o no anotemos, asistamos o no asistamos, lo más importante es ganar el partido. Ese día no se dio, pero mañana vamos a buscar otro gol para poder ayudar al equipo a ganar el partido.