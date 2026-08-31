Reunión en Washington genera expectativa en Honduras por el futuro del TPS

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras mantiene la expectativa ante la reunión que sostendrá el próximo jueves 3 de septiembre el embajador hondureño en Washington, Roberto Flores Bermúdez, con un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de EE UU, en el marco de las gestiones para buscar alternativas en favor de los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). El encuentro dará seguimiento a la carta enviada por el presidente hondureño, Nasry Asfura, al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, mediante la cual solicitó una alternativa administrativa que permita ordenar la situación migratoria de los compatriotas amparados por el TPS. Entre las opciones planteadas por Honduras se encuentra facilitar asesoría legal a los beneficiarios para identificar posibles vías de regularización migratoria, así como atender situaciones relacionadas con asuntos familiares y laborales.

También se busca, de ser necesario, preparar un eventual retorno de manera ordenada, digna y segura, así como mantener temporalmente las autorizaciones de empleo. Bermúdez pidió no generar expectativas sobre los resultados del encuentro, al recordar que las decisiones en materia migratoria corresponden soberanamente al Gobierno de Estados Unidos. Además de la situación migratoria, ambos países buscan ampliar la agenda bilateral hacia otros temas de interés, entre ellos el acceso a mercados y la certificación de competencias laborales.

Preocupación

Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, quienes ayudan a mejorar la calidad de vida de los Hondureños en los Estados Unidos por medio de una atención integral y personalizada; cuestionó la forma en que se está manejando la gestión y consideró que existe falta de claridad sobre la institución estadounidense que atiende directamente la solicitud relacionada con el TPS. Flores señaló que existen casos de hondureños que tenían TPS y que estarían enfrentando procesos de deportación, por lo que insistió en la necesidad de mantener una gestión permanente ante las autoridades estadounidenses y ofrecer respuestas concretas a los compatriotas afectados.