Michael Douglas, el actor de Hollywood que será condecorado en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Michael Douglas, uno de los rostros más reconocidos de Hollywood y ganador de un premio Óscar, será condecorado por el Congreso Nacional de Honduras, en reconocimiento a su impacto mediático y a la proyección que su presencia ha generado para el turismo de las Islas de la Bahía. La presidencia del Congreso presentó el decreto de condecoración que será entregado al reconocido actor estadounidense, cuya presencia continua en el departamento insular ha sido destacada por la junta directiva del Legislativo. El reconocimiento estaba previsto para este 31 de agosto pero fue reprogramado para una fecha posterior. Las autoridades parlamentarias consideran que la exposición pública de personalidades de la industria cinematográfica contribuye a posicionar a Roatán como un destino turístico de alcance internacional y puede favorecer la llegada de visitantes y divisas a las Islas de la Bahía. Pero, ¿quién es Michael Douglas?

Una carrera marcada por grandes películas

Nacido el 25 de septiembre de 1944 en New Brunswick, Nueva Jersey, Michael Douglas pertenece a una de las familias más conocidas de la industria cinematográfica estadounidense. Es hijo del legendario actor Kirk Douglas y de la actriz y filántropa Diana Dill. A lo largo de más de cinco décadas de carrera, Douglas ha interpretado personajes en dramas, thrillers, películas de acción y comedias. Uno de sus papeles más recordados es el del empresario Gordon Gekko en “Wall Street” (1987), dirigida por Oliver Stone. La interpretación le permitió ganar el Óscar como mejor actor. En la década de 1980 también protagonizó “Atracción fatal”, junto a Glenn Close, y “La guerra de los Rose”, con Kathleen Turner. Posteriormente, consolidó su presencia como protagonista de grandes producciones con títulos como “Bajos instintos” (1992), donde compartió pantalla con Sharon Stone; “Un día de furia” (1993) y “The Game” (1997), dirigida por David Fincher. Douglas también participó en películas reconocidas como “Traffic” (2000), de Steven Soderbergh, y en años más recientes interpretó a Hank Pym en la saga de Marvel “Ant-Man”.

Su vida junto a Catherine Zeta-Jones

Además de su trayectoria cinematográfica, Douglas es conocido por su matrimonio con la actriz británica Catherine Zeta-Jones. La pareja se conoció en 1996 durante el Festival de Cine de Deauville, en Francia, con la mediación del actor español Antonio Banderas, según han relatado en distintas ocasiones. Aunque existe una diferencia de edad de 25 años entre ambos, su relación avanzó rápidamente y contrajeron matrimonio en el año 2000. Douglas y Zeta-Jones tienen dos hijos, Dylan y Carys, mientras que el actor tiene además a Cameron, fruto de su matrimonio anterior. La actriz ha señalado en entrevistas que el sentido del humor y el disfrute de la compañía mutua han sido claves para mantener su relación durante más de dos décadas.

Su vínculo con las Islas de la Bahía