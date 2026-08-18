Congreso otorgará máximos honores al actor Michael Douglas y a la congresista María Elvira Salazar

​Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional alista una jornada especial de reconocimientos dirigidos a figuras internacionales de alto perfil. La presidencia del Congreso hizo la presentación de dos decretos de condecoración que serán entregados al reconocido actor estadounidense Michael Douglas y a la congresista norteamericana María Elvira Salazar durante sus próximas visitas a la capital hondureña. ​Las iniciativas reconocen el impacto mediático y económico del actor en favor del turismo insular, así como las gestiones políticas de la legisladora en el escenario hemisférico.

​"El actor de Hollywood Michael Douglas nos va a visitar aquí en el Congreso a finales de agosto, él visita permanentemente las Islas de la Bahía y ha promocionado la zona a nivel internacional", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. ​La junta directiva legislativa valoró la presencia continua del protagonista de Hollywood en el departamento insular, destacando que su proyección pública ha posicionado a Roatán como un destino prioritario para el turismo internacional. ​Frente a la confirmación de la llegada del galardonado actor a la sede parlamentaria, los congresistas determinaron someter a discusión el decreto para oficializar la distinción honorífica.​" Aprovechando que nos va a hacer una visita con la invitación que se le hizo, vamos a presentar un decreto de condecoración porque esa visita no la tenemos todos los días y es alguien comprometido con el país", afirmó Zambrano.