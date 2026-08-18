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Congreso otorgará máximos honores al actor Michael Douglas y a la congresista María Elvira Salazar

El Congreso Nacional prepara condecoraciones para el actor Michael Douglas y la congresista María Elvira Salazar durante sus próximas visitas a la capital

  • Actualizado: 18 de agosto de 2026 a las 18:26
Congreso otorgará máximos honores al actor Michael Douglas y a la congresista María Elvira Salazar

Las autoridades del Parlamento resaltaron que la proyección generada por personalidades de la industria cinematográfica dinamiza la economía local.

 Foto: EFE y redes sociales.

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional alista una jornada especial de reconocimientos dirigidos a figuras internacionales de alto perfil.

La presidencia del Congreso hizo la presentación de dos decretos de condecoración que serán entregados al reconocido actor estadounidense Michael Douglas y a la congresista norteamericana María Elvira Salazar durante sus próximas visitas a la capital hondureña.

​Las iniciativas reconocen el impacto mediático y económico del actor en favor del turismo insular, así como las gestiones políticas de la legisladora en el escenario hemisférico.

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​"El actor de Hollywood Michael Douglas nos va a visitar aquí en el Congreso a finales de agosto, él visita permanentemente las Islas de la Bahía y ha promocionado la zona a nivel internacional", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

​La junta directiva legislativa valoró la presencia continua del protagonista de Hollywood en el departamento insular, destacando que su proyección pública ha posicionado a Roatán como un destino prioritario para el turismo internacional.

​Frente a la confirmación de la llegada del galardonado actor a la sede parlamentaria, los congresistas determinaron someter a discusión el decreto para oficializar la distinción honorífica.​" Aprovechando que nos va a hacer una visita con la invitación que se le hizo, vamos a presentar un decreto de condecoración porque esa visita no la tenemos todos los días y es alguien comprometido con el país", afirmó Zambrano.

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​Las autoridades del Parlamento resaltaron que la proyección generada por personalidades de la industria cinematográfica dinamiza la economía local de las Islas de la Bahía y contribuye a la atracción de divisas a través del rubro turístico.

​​A la par del reconocimiento al cineasta norteamericano, la cámara legislativa se prepará para recibir a una delegación política de Estados Unidos encabezada por la representante de Florida, María Elvira Salazar, programada para el próximo mes.

​El galardón destinado a la congresista estadounidense busca premiar su acompañamiento permanente a las iniciativas de fortalecimiento institucional y el estrechamiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

​"Hay muchos aliados de Honduras en el exterior y sobre todo legisladores norteamericanos que nos han apoyado en los últimos años como María Elvira Salazar, para quien presentaremos una condecoración durante su visita el 21 de septiembre", concluyó Zambrano.

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Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

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