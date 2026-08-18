Congreso otorgará máximos honores al actor Michael Douglas y a la congresista María Elvira Salazar

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional alista una jornada especial de reconocimientos dirigidos a figuras internacionales de alto perfil.
La presidencia del Congreso hizo la presentación de dos decretos de condecoración que serán entregados al reconocido actor estadounidense Michael Douglas y a la congresista norteamericana María Elvira Salazar durante sus próximas visitas a la capital hondureña.
Las iniciativas reconocen el impacto mediático y económico del actor en favor del turismo insular, así como las gestiones políticas de la legisladora en el escenario hemisférico.
"El actor de Hollywood Michael Douglas nos va a visitar aquí en el Congreso a finales de agosto, él visita permanentemente las Islas de la Bahía y ha promocionado la zona a nivel internacional", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
La junta directiva legislativa valoró la presencia continua del protagonista de Hollywood en el departamento insular, destacando que su proyección pública ha posicionado a Roatán como un destino prioritario para el turismo internacional.
Frente a la confirmación de la llegada del galardonado actor a la sede parlamentaria, los congresistas determinaron someter a discusión el decreto para oficializar la distinción honorífica." Aprovechando que nos va a hacer una visita con la invitación que se le hizo, vamos a presentar un decreto de condecoración porque esa visita no la tenemos todos los días y es alguien comprometido con el país", afirmó Zambrano.
Las autoridades del Parlamento resaltaron que la proyección generada por personalidades de la industria cinematográfica dinamiza la economía local de las Islas de la Bahía y contribuye a la atracción de divisas a través del rubro turístico.
A la par del reconocimiento al cineasta norteamericano, la cámara legislativa se prepará para recibir a una delegación política de Estados Unidos encabezada por la representante de Florida, María Elvira Salazar, programada para el próximo mes.
El galardón destinado a la congresista estadounidense busca premiar su acompañamiento permanente a las iniciativas de fortalecimiento institucional y el estrechamiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.
"Hay muchos aliados de Honduras en el exterior y sobre todo legisladores norteamericanos que nos han apoyado en los últimos años como María Elvira Salazar, para quien presentaremos una condecoración durante su visita el 21 de septiembre", concluyó Zambrano.