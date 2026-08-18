Piden ampliación de L57.4 millones al Congreso para fiscalizar campañas electorales

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno del Congreso Nacional conoció un proyecto para aprobar un presupuesto especial orientado a fortalecer las labores de auditoría sobre los fondos utilizados en los procesos electorales desarrollados en noviembre de 2025.

La iniciativa busca transferir recursos directos a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) para que pueda concluir la verificación de las aportaciones recibidas por los aspirantes a cargos de elección popular.​

La petición surge ante las limitaciones presupuestarias que trascendieron desde la legislatura anterior, la cual omitió asignar los fondos requeridos por el órgano fiscalizador para dar cobertura integral al proceso de rendición de cuentas.​