Ni con cisternas públicas logran abastecer de agua la capital: "Hicimos la solicitud hace 15 días"

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>Las pilas estaban secas, casi agrietadas porque el agua en la llave no llegaba hace cinco meses. Cuando Yessenia Aguilar vio que una pipa de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) llegó a Villa Laureles, abrió la puerta de la vivienda y se paró en medio.Al fondo se veían unos baldes y un barril con el agua por la mitad. “Es lo que llenamos de la poca lluvia que cayó”, dijo, refiriéndose a las precipitaciones reportadas por el ingreso de una onda tropical.Yessenia esperaba que la cisterna no solo terminara de llenar los baldes colocados en el suelo, sino que echara un poco de agua en la pila, que lucía seca. No ocurrió. Los 40 barriles que llevaba la <b>cisterna</b> se quedaron en cuatro casas que estaban en la parte superior de la cuesta: la de doña Ena, su hija, don Efraín y la de Katherine.Otras seis viviendas, incluyendo la de Yessenia, esperaban recibir el beneficio, pero se quedaron con las puertas abiertas y los recipientes vacíos. “No logramos agua”, dijo la mujer, mientras preguntaba cómo le podía hacer para recibirla de forma gratuita.EL HERALDO Plus llegó a la colonia siguiendo una de las cisternas de la AMDC que salió del plantel de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/tegucigalpa/raul-lanza-asumira-como-gerente-interino-de-la-umaps-septiembre-tegucigalpa-IL31814628" target="_blank">Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS)</a> en Los Laureles hasta esa colonia. Quince días atrás, doña Ena había realizado una solicitud para que les regalaran agua. El equipo se la encontró afuera del plantel; portaba una camisa azul y un capri jeans.