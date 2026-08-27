¿Ya vieron? La Salita manda al archivo la persecución contra Ana Paola

MEJOR. Ya le habrá caído el veinte a la bancada liberal que, proponer congelar las tarifas, equivale volver a los subsidios de Libre. TZ ha confirmado que Xiomara y Mel gastaban 16 mil millones anuales en eso. Que TA mejor retire ese proyecto y le ponga una bomba a la ENEE.

TAMAL. Está perro ese rifirrafe entre el Pollo y su otrora líder, Salvador Nasralla, con una tiradera en esas redes “pior” que Shakira cuando descubrió el tamal de Piqué y Clara.

DOÑA. “Yo respeto a los gays, siempre y cuando no se metan con mis principios familiares, pero de los desagradecidos, como la doña de Tegucigalpa, jamás lo aceptaré”, dice textualmente el Pollo en un X.

CLOSET. Y cierra el Pollo: “salí del closet, loka, remember NY? ¡Vaya, jodido! Pucha, como dice aquel, está perra la cosa. Ahora hasta le dice “doña” y “loka”. Mejor no meterse a ese rollo.

TRAJE. Hombre, a Jorgito Zelaya no le ha quedado de otra que volver a los medios, luego que se hizo piedra esperando la llamada para su juramentación. Ya tenía listo el traje oscuro y Zenia -su wife- le consiguió el pin del PN.

SALÓN. Lo que más le pesa a Jorgito es que su Zenia hasta suspendió un viaje a Miami, para un chequeo y verificar que no le haya vuelto el cáncer, y fue al salón a hacerse un peinado especial y, nada.

ARCHIVAR. La Salita ordena archivar la persecución política, disfrazada de investigación, que el conserje de Mel, el tal Johel, emprendió contra Ana Paola Hall como parte del boicot a la declaratoria y el golpe electoral.

AUDIOS. Bueno, pero parece que este Johel Zelaya no es completo y, lejos de mantenerse calladito, calladito -aunque ni así se ve más bonito- allí sale otra vez con los tales audios por lo de Cirimedo en Bolivia. ¡Habrase visto!

LOBOS. También ha reaparecido el otro orate desde México, donde vive como un rey gracias a la Sheinbaum -como son lobos de la misma guarida- con el mismo cuento de Cirimedo.

CULPA. Pero la culpa no la tienen ni Johel ni Marlon, sino, la justicia catracha, porque estos dos clientes deberían estar en el mamo desde el 28 de enero junto a sus ventrílocuos.

27. En Brasil, por muchísimo menos de lo que hicieron estas crías, Bolsonaro está condenado a 27 años. Y esto que es tercera edad y está enfermo. ¿Y Xiomara?

NEPAL. Vieron el apocalipsis en Nepal. Ni en películas de Hollywood se ha visto semejante cosa. Como decía Gañote: “Esas ya son señales” ...señales de que ya viene el fin del mundo”.