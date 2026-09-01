Unicef alerta de que El Niño amenaza a más de 162 millones de niños en África

Nairobi.- Más de 162 millones de niños en África Oriental y Meridional —más de dos tercios de la población infantil de la región— están expuestos a los impactos del fortalecimiento del fenómeno meteorológico El Niño previsto para el periodo 2026-2027, alertó este martes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Según un comunicado de Unicef, la intensificación de las sequías, el calor extremo y las inundaciones amenazan con desencadenar brotes epidémicos, desnutrición aguda, desplazamientos masivos e interrupciones escolares en 13 países prioritarios de la zona, entre ellos Somalia, Etiopía, Sudán del Sur, Kenia y Mozambique.

“La amenaza de El Niño está creciendo y los riesgos para la infancia ya son evidentes”, dijo la directora regional de Unicef para África Oriental y Meridional, Etleva Kadilli, al advertir de que la proliferación de desastres climáticos llevará al límite la vulnerabilidad de los menores y de los servicios básicos de los que dependen.