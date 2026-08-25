Panamá declara el estado de emergencia nacional por el fenómeno climático de El Niño

Ciudad de Panamá, Panamá.- El Gobierno de Panamá declaró este martes el estado de emergencia nacional para combatir los efectos relacionados con el fenómeno de El Niño, que en el país centroamericano ha afectado con lluvias excesivas en algunas zonas y sequía en otras, un período de déficit de precipitaciones que podría extenderse hasta marzo de 2027, afectado también al Canal interoceánico. "La medida busca adoptar acciones preventivas de mitigación y de respuesta inmediata para fortalecer la capacidad operativa de las instituciones públicas, salvaguardar la seguridad en caso de emergencias y brindar atención oportuna a los ciudadanos y sus bienes", informó en un comunicado el Gobierno tras la decisión del Consejo de Gabinete. Según datos oficiales, la inundaciones en el país afectaron al menos a 15.643 personas entre enero de 2026 a la actualidad, de las cuales más del 70 % se concentran en las provincias de Bocas del Toro y Colón, mientras que el resto corresponde a las comarcas Ngäbe Buglé y Naso Tjër Di.

En el otro extremo, otras regiones del país padecerán déficit de lluvias entre octubre de 2026 y marzo de 2027, según los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), con 11 cuencas hidrográficas dentro del país consideradas ya en situación de "estrés hídrico", unos efectos por El Niño que podrían extenderse hasta mayo con altas temperaturas. "Esta situación podría generar sequías en las cuencas hidrográficas y bajos niveles en lagos y embalses, como el de Bayano, además de afectar el tránsito de buques y la disponibilidad de agua para las operaciones del Canal de Panamá. Asimismo, se prevén afectaciones en la generación de energía hidroeléctrica, lo que comprometería la estabilidad y sostenibilidad de los recursos energéticos nacionales", alertaron las autoridades panameñas.