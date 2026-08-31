Karina se intensifica a huracán categoría 3 en el Pacífico; podría aumentar

Los Ángeles, Estados Unidos.- El huracán Karina, que se formó como tormenta tropical el jueves pasado en el océano Pacífico, se intensificó rápidamente este domingo hasta alcanzar la categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora, y podría fortalecerse aún más durante el próximo día, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC). El ciclón se ubicaba a unos 1.545 kilómetros al suroeste del extremo sur de la península de Baja California Sur (México), según el último boletín del organismo. El NHC emitió su primer aviso sobre Karina como tormenta tropical el pasado 27 de agosto.

La mañana de este domingo había alcanzado la categoría 1 y rápidamente pasó el umbral a clasificación mayor (categoría 3). Según el pronóstico, es posible que se produzca “cierta intensificación adicional” durante el próximo día. El huracán se desplaza hacia el oeste a cerca de 9 kilómetros por hora. Por ahora, no se prevé un impacto directo sobre la costa. Actualmente no se ha emitido ningún aviso. El NHC solo advirtió por el posible fuerte oleaje y corrientes de resaca generados por Karina, que afectará partes de la costa del suroeste de México y de la península de Baja California durante los próximos días.