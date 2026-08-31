Un muerto y unos 15 desaparecidos tras inundación en el Gran Cañón en Arizona

Miami, Estados Unidos.- Las labores de búsqueda y rescate continúan este lunes en el Gran Cañón, en Arizona, después de que una inundación repentina dejara al menos un muerto, unas 15 personas que se cree que están desaparecidas y más de 60 evacuadas, informó el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

El cuerpo de un hombre de 46 años fue recuperado la noche del domingo cerca de Crystal Rapids, en el río Colorado, mientras equipos del NPS y del Departamento de Seguridad Pública de Arizona continúan buscando a excursionistas y otras personas que pudieran encontrarse en las zonas afectadas.

La inundación ocurrió el sábado por la tarde en Bright Angel Canyon y el área de Phantom Ranch. Las aguas arrastraron grandes rocas y escombros hacia el río Colorado, destruyeron casi todas las pasarelas sobre Bright Angel Creek y causaron daños importantes en la infraestructura del parque.