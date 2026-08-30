Cierran escuelas en Florida por caída de estudiantes tras deportaciones

Miami, Estados Unidos.- Los distritos escolares de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, en el sur de Florida, comenzaron el nuevo curso lectivo con alrededor de 38,000 estudiantes menos, una reducción que ya está provocando el cierre y la fusión de centros educativos.

La disminución de alumnos está relacionada, en buena medida, con la menor llegada de estudiantes procedentes del extranjero, en un contexto marcado por las políticas migratorias implementadas durante el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump.

La matrícula de los colegios públicos de la zona cayó un 2.41 %, el mayor descenso registrado en los últimos cinco años, de acuerdo con los datos de los distritos escolares.

En Miami-Dade, el tercer sistema escolar más grande de Estados Unidos, las autoridades ya cerraron o fusionaron nueve centros educativos durante este año y analizan el futuro de otros 27.

El distrito perdió 14,365 estudiantes durante el curso anterior, al pasar de 335,474 a 321,109 alumnos, según su anuario estadístico. Para este agosto se contabilizaron otros 18,910 estudiantes menos. La reducción también se reflejó en el personal docente, con 515 maestros menos.

El superintendente de Miami-Dade, José Dotres, señaló que durante el último curso el distrito recibió alrededor de 3,000 estudiantes provenientes del extranjero, una cifra considerablemente inferior a los entre 14,000 y 22,000 alumnos extranjeros que llegaban anualmente en años anteriores.

La composición demográfica del distrito evidencia la fuerte presencia de comunidades migrantes. Un total de 172,186 estudiantes hablan español en sus hogares, mientras que otros 8,513 hablan criollo haitiano.