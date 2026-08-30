Cierran escuelas en Florida por caída de estudiantes tras deportaciones

Miami, Estados Unidos.- Los distritos escolares de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, en el sur de Florida, comenzaron el nuevo curso lectivo con alrededor de 38,000 estudiantes menos, una reducción que ya está provocando el cierre y la fusión de centros educativos.
La disminución de alumnos está relacionada, en buena medida, con la menor llegada de estudiantes procedentes del extranjero, en un contexto marcado por las políticas migratorias implementadas durante el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump.
La matrícula de los colegios públicos de la zona cayó un 2.41 %, el mayor descenso registrado en los últimos cinco años, de acuerdo con los datos de los distritos escolares.
En Miami-Dade, el tercer sistema escolar más grande de Estados Unidos, las autoridades ya cerraron o fusionaron nueve centros educativos durante este año y analizan el futuro de otros 27.
El distrito perdió 14,365 estudiantes durante el curso anterior, al pasar de 335,474 a 321,109 alumnos, según su anuario estadístico. Para este agosto se contabilizaron otros 18,910 estudiantes menos. La reducción también se reflejó en el personal docente, con 515 maestros menos.
El superintendente de Miami-Dade, José Dotres, señaló que durante el último curso el distrito recibió alrededor de 3,000 estudiantes provenientes del extranjero, una cifra considerablemente inferior a los entre 14,000 y 22,000 alumnos extranjeros que llegaban anualmente en años anteriores.
La composición demográfica del distrito evidencia la fuerte presencia de comunidades migrantes. Un total de 172,186 estudiantes hablan español en sus hogares, mientras que otros 8,513 hablan criollo haitiano.
Broward y Palm Beach también pierden alumnos
El distrito escolar de Broward registró 223,890 estudiantes en su recuento oficial del décimo día de clases, es decir, 12,658 menos que en el mismo periodo del año anterior.
Ante la reducción de la matrícula, las autoridades de Broward propusieron el cierre de diez escuelas y estiman que actualmente existen más de 60,000 plazas escolares sin ocupar.
En tanto, el distrito de Palm Beach reportó una disminución de 6,959 estudiantes, más del doble de los 2,900 alumnos menos que habían sido contemplados en sus proyecciones presupuestarias.
Como parte de las medidas de ajuste, Palm Beach congeló las contrataciones y eliminó 76 puestos relacionados con las bibliotecas escolares.
Menos estudiantes en programas de inglés
La reducción de la llegada de estudiantes extranjeros también se refleja en los programas de educación para alumnos que aprenden inglés como segunda lengua.
La Oficina de Investigación Económica y Demográfica de Florida, organismo estatal encargado de realizar previsiones, calculó este mes que ese programa perdió en un solo curso el equivalente a 22,084 estudiantes a tiempo completo.
El descenso ocurre mientras el sur de Florida continúa concentrando algunas de las comunidades migrantes más numerosas de Estados Unidos, entre ellas las de origen venezolano y haitiano.
Ambas comunidades también han sido afectadas por cambios en el Estatus de Protección Temporal (TPS) durante el segundo mandato de Trump. El TPS para venezolanos terminó en noviembre de 2025, mientras que la protección para los haitianos fue eliminada durante este verano.
La caída de la matrícula está obligando a los distritos escolares a replantear la cantidad de centros educativos y puestos de trabajo que necesitan, mientras evalúan cómo adaptar sus presupuestos a una población estudiantil cada vez menor.