Un tiroteo en una fiesta rave deja un muerto y al menos cinco heridos en Suiza

Suiza.-Al menos una persona ha resultado muerta y otras cinco fueron heridas en un tiroteo que se produjo esta madrugada en una fiesta rave en la ciudad de Aarau, capital del cantón de Argovia, en el norte de Suiza.

La persona fallecida es una mujer de 22 años que murió en el lugar, mientras que los heridos son cuatro hombres y una mujer entre los 24 y 27 años, que se encuentran hospitalizados con heridas entre ligeras y graves.

El responsable -o responsables, ya que no se sabe si fue una o más personas- huyó del hipódromo donde se celebraba la fiesta de música electrónica.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio dispositivo de búsqueda, que incluye un helicóptero del Ejército, y pidieron a la población evitar la zona del hipódromo mientras no se captura al responsable.

Asimismo, se informó que la Policia alemana está colaborando en este esfuerzo, ya que Aarau está a menos de 40 kilómetros por carretera de la frontera con Alemania, hacia donde el autor de los tiros podría haberse dirigido.

Asimismo, se ha pedido a cualquier persona que disponga de grabaciones de vídeo o fotos del momento del suceso que las envíe a la cuenta de la Policía cantonal en redes sociales.

La Policía ha indicado que se desconocen los posibles motivos y las circunstancias exactas de los hechos.