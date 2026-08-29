Ciclista esloveno abandona la Vuelta a España tras caída y será operado

España.- La Vuelta a España quedó sacudida este sábado tras el inesperado abandono de Tadej Pogacar, quien sufrió una caída a falta de 32 kilómetros para la meta de la octava etapa y tuvo que ser evacuado en ambulancia.

El esloveno, considerado el gran favorito para conquistar el título y quien había ganado tres etapas durante la primera semana de competición, intentó inicialmente volver a subirse a la bicicleta, pero el intenso dolor le impidió continuar.

Posteriormente, el parte médico del UAE Team Emirates confirmó la gravedad de las lesiones sufridas por el ciclista.

Pogacar sufrió una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda y una fractura estable en la vértebra cervical C7, además de múltiples abrasiones.

El equipo informó que el corredor se encuentra estable y sin otras lesiones graves ni secuelas neurológicas, aunque necesitará una intervención quirúrgica para tratar la fractura de clavícula.

El director médico del UAE Team Emirates, Adrian Rotunno, explicó que la cirugía no será realizada de inmediato debido a las precauciones médicas necesarias tras la conmoción cerebral.

“Necesitará una intervención quirúrgica en la clavícula, la cual se pospondrá debido a las precauciones necesarias por la conmoción cerebral”, indicó el especialista.

Antes del diagnóstico definitivo, el director del equipo UAE, Joxean Fernández Matxín, relató que Pogacar quiso continuar tras la caída.

“Al principio quería continuar, pero hemos visto que le dolía mucho el hombro y no podía continuar”, manifestó.

Primer abandono de Pogacar en una gran vuelta

El abandono representa un hecho inédito en la carrera del esloveno, quien hasta este sábado nunca había abandonado una competencia de tres semanas.

Pogacar había llegado a la Vuelta con la intención de conquistar por primera vez la carrera española y completar el pleno de títulos en las tres grandes rondas por etapas.

El ciclista ha ganado cinco veces el Tour de Francia —en 2020, 2021, 2024, 2025 y 2026— y conquistó el Giro de Italia en 2024.

Su única participación anterior en la Vuelta había sido en 2019, cuando terminó tercero en la clasificación general, ganó el maillot blanco de mejor joven y logró tres victorias de etapa.

En esta edición de 2026 ya había vuelto a demostrar su dominio al imponerse en tres etapas.

La caída también pone en duda la participación de Pogacar en el Mundial de ciclismo en ruta, previsto para finales de septiembre en Canadá.

Por ahora, el UAE Team Emirates no ha informado cuánto tiempo estará alejado de las competencias, por lo que su recuperación determinará si podrá defender el título mundial.

El inesperado accidente deja a la Vuelta a España sin su principal figura y pone fin al sueño de Pogacar de conquistar la única de las tres grandes vueltas que todavía faltaba en su palmarés.