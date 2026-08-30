Puerto Rico vuelve a sufrir avería eléctrica que deja a más de 197,000 clientes sin luz

San Juan, Puerto Rico.-La compañía eléctrica LUMA Energy, encargada de la transmisión y distribución de electricidad en Puerto Rico, reportó este domingo que nuevamente una avería dejó sin luz a más de 197.000 abonados tras la salida abrupta de las unidades 5 y 6 de la central eléctrica de Costa Sur.

"Las unidades de Costa Sur 5 y 6 salieron abruptamente y se están produciendo relevos de carga debido a deficiencias en la generación", precisó LUMA en sus redes sociales sobre la planta de generación eléctrica ubicada en el municipio de Guayanilla, en el sur de Puerto Rico.

Según los datos ofrecidos en la página web de la compañía, a las 15:00 hora local (19:00 GMT) 197.674 clientes estaban sin servicio de energía eléctrica.