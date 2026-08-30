Atacan a tiros a una mujer buscadora de desaparecidos en Culiacán, México

Culiacán, México.-La buscadora mexicana Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, resultó herida este sábado en un ataque armado en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, mientras la Fiscalía estatal investiga si la agresión estuvo relacionada con su labor en la búsqueda de personas desaparecidas. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, informó en un comunicado que abrió una indagatoria por feminicidio en grado de tentativa y señaló que una de las líneas de investigación busca determinar si el ataque está relacionado con las actividades de Rojo Medina como “integrante de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas”. La agresión, según la Fiscalía, ocurrió en la colonia Esthela Ortiz de Toledo, en Culiacán, cuando hombres armados dispararon contra el vehículo en el que viajaba la activista. En el ataque también resultó herida otra mujer, que según medios locales, sería su hija.

La Fiscalía informó que turnó la investigación al área especializada en delitos contra las mujeres por razones de género, con apoyo de policías de investigación y personal pericial. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reportó que ambas mujeres fueron trasladadas a un hospital y se encuentran estables, pero permanecen bajo resguardo en el lugar donde fueron atendidas. Rojo Medina es fundadora de Voces Unidas por la Vida y comenzó su activismo tras la desaparición de su hermano Miguel Ángel en 2009, desde cuando ha participado en búsquedas de personas y restos humanos en distintos puntos de Sinaloa.

Colectivos exigen protección

Tras el ataque, el colectivo Sabuesas Guerreras condenó la agresión y exigió a las autoridades estatales una investigación “exhaustiva, pronta y transparente” para identificar tanto a los autores materiales como intelectuales. “Quienes buscamos a nuestros seres queridos no deberíamos enfrentar el terror ni la muerte por ejercer una labor que le corresponde al Estado”, denunció la organización. También reclamó medidas inmediatas de protección para Rojo Medina, su familia y los integrantes de los colectivos de búsqueda de la región. El ataque revive los riesgos que enfrentan las buscadoras en Sinaloa. En 2014, Sandra Luz Hernández, integrante de Voces Unidas por la Vida que buscaba a su hijo desaparecido, fue asesinada a tiros en Culiacán.