RSF denuncia la desaparición forzosa de al menos 46 periodistas en 22 países

París, Francia.-Al menos 46 periodistas en 22 países son actualmente víctimas de desapariciones forzosas, señala Reporteros sin Fronteras (RSF), que denuncia un fenómeno creciente en el mundo y "una grave violación de la libertad de prensa y de los derechos humanos".

En un comunicado con ocasión del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, RSF indica que mientras entre 2010 y 2020 se contabilizaron 46 periodistas, entre 2020 y 2026 han sido al menos 60 los periodistas víctimas, y que ninguna región del mundo ha quedado al margen de este fenómeno.

"En los últimos 20 años, la desaparición forzada se ha convertido en una herramienta utilizada por Estados y grupos armados para mantener el miedo y la censura entre los profesionales de los medios y entre el público en general", señaló.

Vianney Loriquet, periodista de datos de la organización, hace hincapié en que los Estados, tanto si participan activamente en el control de la información y la intimidación de los periodistas como si se limitan a ser espectadores pasivos, asumen una enorme responsabilidad por estos actos".

Por eso Reporteros les pide que "contribuyan a la lucha por encontrar con vida a los periodistas desaparecidos y a garantizar que tales violaciones de la libertad de prensa no queden impunes".