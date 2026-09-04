Identifican a alias el Pelón como el sucesor del Mencho al frente de Cartel de Jalisco

Ciudad de México, México.- El Gobierno de México indicó este viernes, al igual que Estados Unidos, que Juan Carlos Valencia González, alias El Pelón, es el nuevo líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte en febrero pasado de su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho.

En conferencia presidencial desde el estado de Zacatecas (centro de México), el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó además que Valencia González tiene una orden de extradición y doble nacionalidad.

“Sí, tiene orden de extradición también y tiene doble nacionalidad”, señaló el funcionario, tras recordar que el Gabinete de Seguridad ya lo había vinculado tras la muerte de El Mencho como el que "más resalta de los líderes regionales del Cartel de Jalisco".