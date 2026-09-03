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Caen dos cabecillas del Tren de Aragua pedidos por EE UU en Colombia

La Policía de Colombia arrestó en Manizales a "El Coti" y "El Patón", jefes del Tren de Aragua buscados por la OFAC y la Interpol por narcotráfico

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 16:44
Caen dos cabecillas del Tren de Aragua pedidos por EE UU en Colombia

Detienen en Colombia a dos cabecillas del Tren de Aragua buscados por Estados Unidos.

 Foto: redes sociales

Bogotá.- Las autoridades colombianas capturaron este jueves a Richard José Espinal Quintero, alias "El Coti", y Henderzon Adrián Villarroel Luque, alias "El Patón", presuntos cabecillas del Tren de Aragua y buscados por Estados Unidos, según informó el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

"Hoy, en Manizales (Caldas), nuestra Policía Nacional, a través de la Dipol y el Gaula-Élite, capturó en la Operación Titán a dos importantes cabecillas de esta organización terrorista transnacional", escribió el mandatario en su cuenta de X.

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Según detalló De la Espriella, Espinal Quintero era el cuarto cabecilla del Tren de Aragua en Colombia, cuya estructura criminal opera entre la costa del Caribe y el Eje Cafetero, una de las regiones más turísticas del país.

"Este bandido mantenía alianzas criminales para el tráfico de cocaína y material bélico y era prófugo desde 2023 con notificación roja de Interpol", agregó el mandatario.

Por su parte, Villarroel Luque es acusado de traficar armas y coordinar la logística para el envío de cocaína a Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Ambos detenidos están incluidos en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La semana pasada las autoridades colombianas capturaron a Luis Saúl Pérez Nieto, acusado de ser un cabecilla del Tren de Aragua en Perú y hombre de confianza del fundador de esa banda criminal, alias Niño Guerrero, muerto en junio pasado en una operación en Venezuela. EFE

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Redacción web
Agencia EFE

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