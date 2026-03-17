Publican audio extorsivo en SPS: "Si antes de las 9:00 am no llegamos a un acuerdo, vamos a comenzar a ejecutar gente"

San Pedro Sula, Honduras.-Sumamente preocupados se encuentran en el sector transporte luego de que se hiciera público un audio en el que una banda criminal identificada como Tren de Aragua los amenaza con ejecutar personas si no llegan a acuerdos para recibir el pago de extorsión. "Mira a ver, la mera neta, que la onda está así, mira ve, nosotros te estamos dando la oportunidad de que lleguemos a un acuerdo, ¿me entiendes? Va, bueno, mira lo siguiente, así ve, todo sector López, queremos una reunión con todos los encargados de todos los buses, pues, ¿me entiendes qué pedo? Va, y los choferes, pues", se escucha al inicio del audio que solo dura unos segundos.

"Si antes de las 9:00 de la mañana nosotros no llegamos a un acuerdo, vamos a comenzar a ejecutar gente, pues, ¿me entiendes qué pedo? Pues, así que pónganse en la juega, que la onda no es paja, loco, la mera neta, así que pónganse de vivo, perro, que a mucha paja hemos estado hablando, la mera neta, pues", advierte el hombre. El hombre también le pide a la persona a la que le mandó el mensaje que comparta el audio para que todos sepan de lo que viene en la zona norte. "Ponete vivo, pues, ponete vivo, mandale toda esta onda, este audio a todas las rutas, pues, ¿me entiendes qué pedo? Todo sector López, mañana no trabaja las 130 unidades; pónganse en la juega, pues, con nosotros, pues", finaliza diciendo.

Intervienen rutas en la zona norte ante amanezas

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) intervino este martes 17 de marzo varias rutas del transporte urbano en la zona norte del país, luego de denuncias por amenazas vinculadas a estructuras criminales que se identifican como el “Tren de Aragua”. La acción fue ejecutada a través de la División de Seguridad del Transporte Urbano (DSTU), que asumió el control operativo en puntos estratégicos de buses correspondientes a las rutas Entrasecho, Tisla y Cosetral, en los municipios de Choloma y San Pedro Sula.