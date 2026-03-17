En menos de seis horas acribillan a dos mujeres en San Pedro Sula y Olanchito

San Pedro Sula, Honduras.- En menos de seis horas, dos mujeres perdieron la vida de forma violenta, en dos puntos distintos del territorio hondureño. El primero de los dos hechos violentos se produjo la noche del lunes en la colonia Cerrito Lindo, en el sector Rivera Hernández, de San Pedro Sula; un hecho violento que generó alarma entre los vecinos de la zona. La víctima fue identificada como María Rivera Peña, según se conoció al momento del levantamiento de ley realizado por Medicina Forense.

De acuerdo con versiones preliminares, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego en una calle poco transitada, lo que alertó a los residentes de la colonia Cerrito Lindo. Al salir a verificar, encontraron a la mujer herida de gravedad. Testigos relataron que la víctima habría sido llevada hasta el lugar por sujetos armados, quienes la obligaron a bajar del vehículo y luego le dispararon en múltiples ocasiones. Cerca de su cuerpo inerte habían varios casquillos de armas largas, ya percutados. Elementos de socorro acudieron tras recibir la alerta, pero al llegar constataron que la mujer ya no tenía signos vitales. El cuerpo fue trasladado a la morgue del Ministerio Público, de San Pedro Sula, mientras, las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las causas del crimen.

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