Dos personas mueren acribilladas en la Rivera Hernández de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Dos personas perdieron la vida de manera violenta la noche del lunes en el sector Rivera Hernández, de San Pedro Sula, zona norte del país, tras ser atacadas con arma de fuego por sujetos desconocidos.

Las víctimas, un hombre y una mujer, fueron ultimadas a tiros en un pasaje de la colonia Reparto Los Ángeles. De forma preliminar, la fémina fue identificada como Karen Vanessa Argueta, mientras que la identidad del hombre no ha sido confirmada por las autoridades.