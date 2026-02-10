Dos personas mueren acribilladas en la Rivera Hernández de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Dos personas perdieron la vida de manera violenta la noche del lunes en el sector Rivera Hernández, de San Pedro Sula, zona norte del país, tras ser atacadas con arma de fuego por sujetos desconocidos.
Las víctimas, un hombre y una mujer, fueron ultimadas a tiros en un pasaje de la colonia Reparto Los Ángeles. De forma preliminar, la fémina fue identificada como Karen Vanessa Argueta, mientras que la identidad del hombre no ha sido confirmada por las autoridades.
Tras el ataque, varias personas se hicieron presentes en el lugar con el propósito de reconocer los cuerpos; no obstante, hasta el momento no se ha brindado mayor información oficial sobre el hecho.
Agentes de la Policía Nacional acordaron la escena e iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar el móvil del crimen y dar con los responsables.