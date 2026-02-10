Vinculan a Cartel El Diablo con crimen de dos primos en Sulaco

Las víctimas respondían a los nombres de Eduardo Sánchez Escoto, de 22 años de edad y Ernesto Getsel Valladares (24), quienes de acuerdo con personas cercanas, tenían pocos meses de haber retornado desde Estados Unidos.

San Pedro Sula, Honduras.- Dos primos perdieron la vida la noche del domingo cuando desconocidos los atacaron a balazos en el barrio San Juan Bosco en el municipio de Sulaco, Yoro.

Residentes del lugar indicaron que el hecho violento se registró a eso de las 8:15 pm cuando los jóvenes estaban en la calle y varios individuos se les acercaron y les empezaron a disparar.

Mencionaron que en un intento por salvar sus vidas, los primos salieron corriendo, pero que sus victimarios les dieron persecución hasta matarlos.

Agentes policiales que llegaron a la escena manifestaron que familiares se llevaron los cuerpos de los jóvenes y que pese a buscarlos no lograron localizarlos para realizar los levantamientos de ley. Añadieron que una persona resultó herida durante la balacera y que estaba recibiendo asistencia médica en un centro asistencial.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

Diligencia. Sobre las investigaciones del caso, las autoridades dijeron que una primera hipótesis apunta a las estructuras criminales denominadas el Cartel El Diablo como la responsable.

Jinna Posso, vocera policial de la zona dijo que “nuestros funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) han realizado entrevistas a familiares y ciudadanos de este sector y ellos han mencionado que estas dos personas habían recibido amenazas por parte de la banda Cartel El Diablo, pero esa información será corroborada por medio de las diligencias que por ahora siguen su curso”.

Según ha explicado la Policía, esta estructura criminal, comandada por un exmilitar de nombre Esteban Ferrera, mantiene sus operaciones en el departamento de Yoro y se dedica al sicariato y microtráfico.

Con la muerte de Eduardo Sánchez y Ernesto Valladares serían ocho los crímenes a los que se les vincula, sumando la de las primas Daniela Archaga y Zuheidy Reyez, ultimadas el 4 de enero en la aldea San Antonio, siempre de Sulaco.