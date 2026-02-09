Dos hombres mueren de forma violenta en Sulaco, Yoro

El suceso se registró en el barrio San Juan Bosco, ubicado en el casco urbano de esta localidad, generando alarma entre los habitantes de la zona.

Sulaco, Yoro.- Dos hombres perdieron la vida de manera violenta en un hecho ocurrido en el municipio de Sulaco, departamento de Yoro.

Las víctimas fueron identificadas como Eduardo Escoto, quien falleció de forma inmediata en el lugar, y Getzel Valladares, quien también perdió la vida durante el ataque.

De manera preliminar, las autoridades informaron sobre un tercer hombre que resultó herido, cuyos datos personales aún no han sido establecidos debido a la rapidez con la que ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, se desconocen el móvil y los responsables de este doble crimen. Mientras tanto, pobladores del sector manifestaron su preocupación por la creciente violencia y solicitaron a las autoridades mayor presencia policial, con el fin de garantizar la seguridad y el respeto a la vida en el municipio.