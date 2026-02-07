  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan muerto a hombre en solitaria calle de la colonia Soto, en Comayagüela

La víctima vestía camisa gris y pantalón negro, y hasta el momento no ha sido identificada. Autoridades policiales investigan para esclarecer el crimen

  • Actualizado: 07 de febrero de 2026 a las 15:24
Hallan muerto a hombre en solitaria calle de la colonia Soto, en Comayagüela

El cuerpo de la víctima fue encontrado entre matorrales.

 Foto: Cortesía

Comayagüela, Honduras.- Un hombre fue encontrado sin vida en una zona solitaria de la colonia Soto, en Comayagüela, Honduras, luego de haber sido atacado a disparos, informaron autoridades policiales.

La víctima fue localizada entre matorrales por lo que se presume que el cuerpo habría sido colocado en el lugar con la intención de ocultarlo.

Al momento del hallazgo, el hombre vestía camisa gris y pantalón negro.

Policía frustra asesinato de un despachador de transporte en el sector Chamelecón

Agentes de la Policía Nacional y personal de investigación se desplazaron a la escena para recopilar evidencias, acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes con el fin de esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación por los hechos violentos registrados en la zona, señalando que el hallazgo se produjo en un área poco transitada de la colonia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias