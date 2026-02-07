Hallan muerto a hombre en solitaria calle de la colonia Soto, en Comayagüela

Comayagüela, Honduras.- Un hombre fue encontrado sin vida en una zona solitaria de la colonia Soto, en Comayagüela, Honduras, luego de haber sido atacado a disparos, informaron autoridades policiales.

La víctima fue localizada entre matorrales por lo que se presume que el cuerpo habría sido colocado en el lugar con la intención de ocultarlo.

Al momento del hallazgo, el hombre vestía camisa gris y pantalón negro.