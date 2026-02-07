Hallan muerto a hombre en solitaria calle de la colonia Soto, en Comayagüela

Comayagüela, Honduras.- Un hombre fue encontrado sin vida en una zona solitaria de la colonia Soto, en Comayagüela, Honduras, luego de haber sido atacado a disparos, informaron autoridades policiales.
La víctima fue localizada entre matorrales por lo que se presume que el cuerpo habría sido colocado en el lugar con la intención de ocultarlo.
Al momento del hallazgo, el hombre vestía camisa gris y pantalón negro.
Agentes de la Policía Nacional y personal de investigación se desplazaron a la escena para recopilar evidencias, acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes con el fin de esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.
Vecinos del sector manifestaron su preocupación por los hechos violentos registrados en la zona, señalando que el hallazgo se produjo en un área poco transitada de la colonia.