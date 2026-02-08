  1. Inicio
Hallan sin vida a hombre que estaba desaparecido en San Matías, El Paraíso

La familia detalló que el hombre estaba interno en un hospital y se fugó; estuvo desaparecido por cuatro días

  • Actualizado: 08 de febrero de 2026 a las 16:36
El fallecido respondía al nombre de José Roberto Mendoza, de 53 años de edad.

 Foto: Cortesía

El Paraíso, Honduras.-El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado la tarde de este domingo 8 de febrero en una zona solitaria del Robledal, en el municipio de San Matías, El Paraíso, en la zona oriental de Honduras.

El fallecido respondía al nombre de José Roberto Mendoza, de 53 años de edad, quien fue reportado como desaparecido desde hace cuatro días.

Informes preliminares indican que el hombre estuvo interno en el Hospital Gabriela Alvarado, pero se fugó, y lamentablemente fue hallado muerto en un sector solitario.

Las autoridades llegaron hasta el lugar para acordonar la escena, a la espera de las autoridades forenses para que realicen el levantamiento del cadáver.

