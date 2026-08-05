EE UU ofrece más de 100 millones de dólares en recompensas por cabecillas de Cártel Jalisco

Washington, Estados Unidos.-El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles 5 de agosto que ofrece recompensas por un total superior a 100 millones de dólares por información que conduzca a la captura de varios cabecillas del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal mexicana designada como grupo terrorista por la Administración de Donald Trump.

El Departamento de Estado informó de que, entre las ofertas, elevó de 20 a 25 millones de dólares la recompensa por el arresto de Juan Carlos Valencia González, alias 'Pelón', sucesor del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', quien murió en febrero en un operativo militar mexicano.

También ofrece hasta 15 millones de dólares, dada uno, por Audias Flores Silva, alias 'Jardinero'; Gonzalo Mendoza Gaytán, alias 'Sapo', y el yerno de Oseguera Cervantes, Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias 'Chorro'.

Además, hasta 10 millones cada uno para Ricardo Ruiz Velasco, alias 'Tripa'; Julio César Montero Pinzón, alias 'El Tarjetas'; y Carlos Andrés Rivera Varela, alias 'La Firma'; y hasta dos millones para Griselda Margarita Arredondo Pinzón.