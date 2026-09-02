Maduro pide desestimar su caso en EE UU argumentando inmunidad soberana

Nueva York, Estados Unidos.-La defensa del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este miércoles desestimar el caso penal en su contra en Estados Unidos bajo el argumento de la inmunidad soberana, según consta en el archivo judicial digital.

El abogado de Maduro, Barry Pollack, entregó dos mociones al tribunal: una para desestimar toda la acusación con base en la inmunidad soberana y otra, en caso de que esa no prospere, para desestimar solo el cargo de conspiración por narcoterrorismo.

Maduro está acusado de conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armas automáticas, y está preso en un penal de Nueva York, donde se procesa su caso, desde su captura en Caracas el 3 de enero.

En la primera moción, argumentó que un tribunal de EE.UU. no tiene jurisdicción para procesar a Maduro porque es "jefe de Estado de facto" y la conducta en la que se basan los cargos "consiste en actos atribuibles a los cargos oficiales" y a las "facultades del Estado".

"El Tribunal carecería de jurisdicción sobre el señor Maduro si este tuviera derecho o bien a la inmunidad soberana basada en su condición de jefe de Estado o bien a la inmunidad soberana basada en la conducta (...). Tiene derecho a ambas", indicó en el escrito.