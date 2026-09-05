Cortes de energía programados para este domingo 6 de septiembre en el país

Cortés, Honduras.- Algunos barrios, colonias y residenciales no tendrán energía eléctrica durante algunas horas este domingo -6 de septiembre- en San Pedro Sula, Cortés.

La falta de electricidad será desde las 9:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde en los circuitos LPT-L203 y LPT-L204, según lo anunciado por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Desde tempranas horas del día, cuadrillas de trabajo de la ENEE estarán realizando la instalación de equipo de medición en la línea de doble terna, por lo que se suspenderá el servicio por unas horas.

¿Su barrio o zona se verá afectado? Aquí le compartimos el listado semanal de la ENEE, donde podrá verificar si su colonia está entre las zonas que no tendrán energía eléctrica.