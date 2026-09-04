Reanudan juicio oral y público contra policía acusado por la muerte de Keyla Martínez

El caso de Keyla Martínez generó indignación en Honduras debido a las múltiples versiones de los mismos agentes, que fueron desmentidas por la autopsia, con la que se comprobó que la mataron mientras estaba encerrada en una celda bajo la custodia de un ente del Estado. El caso ocurrió en 2021 y continúa en los tribunales cinco años después de su muerte.