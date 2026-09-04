Reanudan juicio oral y público contra policía acusado por la muerte de Keyla Martínez

El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque reanudó el Juicio Oral y Público contra Jarold Rolando Perdomo Sarmiento, policía acusado por la muerte de la estudiante de enfermería Keyla Martínez.
El caso contra Sarmiento compareció nuevamente ante la terna de jueces, luego de que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó repetir el juicio que se había desarrollado anteriormente.
Keyla Patricia Martínez, una estudiante de enfermería, fue detenida el 6 de febrero de 2021, presuntamente por incumplir las restricciones de circulación establecidas durante la pandemia de covid-19.
La joven se encontraba dentro de una celda de la Unidad Departamental de Policía número 10 en La Esperanza, Intibucá. Por el caso se vincula a Sarmiento por dar una falsa versión de suicidio. El cuerpo de la joven presentaba lesiones y la autopsia indicó que falleció por asfixia mecánica por sofocación.
Durante la audiencia, la acusación privada presentó ante los jueces los medios de prueba que forman parte del proceso por la muerte de la joven estudiante de enfermería.
Entre los medios probatorios incorporados al juicio figuran la inspección ocular, el análisis del levantamiento del cadáver y documentación contenida en hojas policiales.
El caso de Keyla Martínez generó indignación en Honduras debido a las múltiples versiones de los mismos agentes, que fueron desmentidas por la autopsia, con la que se comprobó que la mataron mientras estaba encerrada en una celda bajo la custodia de un ente del Estado. El caso ocurrió en 2021 y continúa en los tribunales cinco años después de su muerte.
Por este caso, Sarmiento había sido condenado en 2023 por el delito de homicidio imprudente bajo la modalidad de comisión por omisión; posteriormente, el Ministerio Público presentó un recurso de casación.
En 2026, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la repetición del Juicio Oral y Público, por lo que el caso volvió a ser conocido por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque.
El nuevo juicio está previsto para continuar el jueves 10 de septiembre, cuando se contempla la realización de la inspección judicial.