Nueva York homenajeará a víctimas del 11-S al renombrar calles y avenidas

Nueva York, Estados Unidos.- El Concejo de la ciudad de Nueva York aprobó este jueves 11 de septiembre medidas para renombrar 26 avenidas y espacios públicos con nombres de víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y pedir a la legislatura estatal y la gobernadora que incorporen un programa educativo sobre ese día en todas las escuelas del estado. Los nombres pueden ser encontrados en una nueva página del Ayuntamiento dedicada a la conmemoración del 11-S, con mapas interactivos y otros datos, indica un comunicado. "El Ayuntamiento mantiene viva la memoria del 11-S: 25 años de conmemoración" es el título que encabeza la página, bajo el cual hay una foto de edificios iluminados de noche y en medio, las dos columnas de luz azul que cada año recuerdan a las víctimas del atentado.

"Muchos de nuestros familiares, amigos, vecinos, personas excepcionales, valientes y destacadas perdieron la vida esa mañana en el World Trade Center. Desde entonces, hemos seguido perdiendo a muchos más a causa de las consecuencias y enfermedades relacionadas con el 11-S", indica el mensaje en la página. Veinticinco años después, más del 30 % de la población local nació en los años posteriores o era demasiado joven para recordar lo ocurrido, agrega. Renombrar más calles es una manera de que las nuevas generaciones aprendan sobre las pérdidas y las historias de heroísmo, compasión y unión de los neoyorquinos, apostilla.

La mayoría de los homenajeados son miembros del Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia (FDNY/EMS), mientras que también se honra con un gran número de monumentos a víctimas policiales y civiles. En la nueva página del Ayuntamiento, el público podrá acceder a información sobre el presupuesto, los comités de trabajo del Concejo, legislación sobre el uso del suelo y otras propuestas de ley. "Hace veinticinco años, los ataques al World Trade Center cambiaron nuestra ciudad para siempre. En medio de la tragedia, el heroísmo y la unidad que todos presenciamos fueron la fuerza impulsora que, en última instancia, reconstruyó nuestra ciudad", indicó en el comunicado la presidenta del Concejo, Julie Menin.