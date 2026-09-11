Rougier explota contra periodista tras empate de Marathón y enciende la polémica

San Pedro Sula, Honduras.- Jonathan Rougier terminó con sentimientos encontrados después del 2-2 entre Marathón y Alajuelense en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

El arquero argentino reconoció el dolor por haber dejado escapar una victoria que parecía encaminada en el tramo final, pero también destacó la capacidad del equipo verdolaga para competir de igual a igual ante uno de los grandes de Costa Rica.

Rougier recordó actuaciones anteriores del conjunto hondureño como visitante y aseguró que el empate en el estadio Morazán también dejó una enseñanza importante: que cuando Marathón juega con personalidad, intenta asociarse y mantiene su concentración, puede hacerle daño a cualquier rival.

El portero del Monstruo Verde considera que el resultado mantiene intactas las posibilidades de clasificación y, lejos de mostrarse intimidado por tener que definir la serie como visitante, aseguró que Marathón tiene argumentos para conseguir el resultado que necesita en Costa Rica.

-¿Con qué sensación se quedan ustedes esta noche?

Más allá del empate sobre la hora, por ahí nos vamos con la sensación de que podemos, de que jugando bien, cuando seguimos intentando jugar al fútbol, hacemos, marcamos diferencias.

Así que, por ahí, la premisa sería esa: que tenemos que darnos cuenta de que cuando nosotros queremos, podemos.

-A pesar de que la llave queda abierta, ¿duele empatar y dejar escapar el triunfo en casa?

Sí, sí, claro, claro que duele mucho porque, como lo decía tu compañero, parecía que ya lo teníamos, porque también nosotros teníamos controlado el balón y ellos no nos estaban presionando.

Por momentos intentamos que ese tiempo empiece a pasar con la pelota, pero bueno, cuando te descuidás a veces con estos equipos, con este tipo de jugadores, pasan estas cosas, así como les pasó a ellos también de descuidarse en dos momentos.

Y bueno, más allá del doloroso empate, porque también nos hacen dos goles de local, que eso también en esta copa tiene injerencia, nos vamos con el sabor de boca de que podemos y que ganando 1-0 estamos en la próxima llave.

-¿Cómo está el equipo en el vestuario?

La primera sensación es de dolor, de dolor porque, como veníamos hablando, en un momento parecía que teníamos la victoria con esos dos goles a uno.

Pero nada, después de pasar un poquito el duelo, como quien dice, y algunos compañeros que demostraron la jerarquía dentro del vestuario también, tirar para adelante y nada, ya pensando de que el domingo también tenemos un gran partido.

Está bueno, por ahí, la inteligencia que tenemos que tener, lo que demostramos hoy, que al momento de jugar al fútbol somos sumamente peligrosos y tal vez nosotros tenemos que volver a esa firmeza que hoy nos costó un poquito, porque sufrimos de más, y poder afianzarnos en la defensa, como lo hicimos durante todo el torneo.