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Pibe Guevara reaparece tras huir de Honduras a EE UU por intento de secuestro: A esto se dedica

Durante su estadía en territorio estadounidense, mantuvo una importante actividad en las redes sociales

  • Actualizado: 12 de septiembre de 2026 a las 10:22
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El jugador Selvin Guevara reaparece tras haber sufrido intento de secuestro en Honduras. Esto hizo y sorprende a sus seguidores.

Fotos: Cortesía.
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Selvin “Pibe” Guevara volvió a estar en el radar del fútbol hondureño después de una complicada situación que cambió por completo su vida.
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El atacante había comenzado el Apertura 2025 con el CD Choloma, equipo que regresaba a la Liga Nacional después de varios años de ausencia.
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Guevara llegó al conjunto maquilero como uno de los jugadores experimentados para afrontar el regreso a la máxima categoría.
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Sin embargo, su etapa con el Choloma terminó siendo mucho más corta de lo esperado debido a un hecho que puso en riesgo su seguridad.
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En septiembre de 2025, el futbolista denunció que desconocidos llegaron hasta su vivienda en San Pedro Sula con la intención de secuestrarlo.
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De acuerdo con los reportes de la época, los individuos primero se acercaron a la residencia bajo el argumento de necesitar agua para un vehículo que supuestamente estaba averiado.
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Posteriormente, los sujetos ingresaron a la vivienda, pero Guevara logró escapar y evitar que se concretara el secuestro.
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Días antes de ese episodio, el jugador también había relatado que sufrió una persecución mientras se dirigía a uno de los entrenamientos del CD Choloma.
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Tras lo ocurrido, el club informó que el futbolista se ausentaría de los entrenamientos y expresó su respaldo ante la situación que atravesaban él y su familia.
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El propio Pibe se pronunció en redes sociales y agradeció a las personas que estuvieron pendientes de él después de aquella experiencia.
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Guevara incluso reconoció que algunas de sus publicaciones y los ingresos que había mostrado en TikTok pudieron haber contribuido a exponerlo.
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Ante el temor por su seguridad, el futbolista decidió abandonar Honduras y posteriormente se estableció en Estados Unidos.
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Durante su estadía en territorio estadounidense, mantuvo una importante actividad en las redes sociales, especialmente en TikTok.
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Ahora, varios meses después de aquel episodio, Pibe Guevara reapareció en Honduras con una actividad especial por el Día del Niño.
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El exjugador llegó junto a familiares y amistades hasta una aldea de Santa Bárbara, donde compraron 100 hamburguesas para donarlas a los niños, un gesto que generó buenos comentarios en redes sociales.
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Selvin Guevara es agente libre en la actualidad y se dedica solamente a crear contenido en redes sociales.
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