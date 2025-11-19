Ingrid Villalobos, la exbombera que lucha contra un tumor maligno y necesita apoyo

Tegucigalpa, Honduras.- Durante años, Ingrid Johanna Villalobos dedicó su vida al servicio como bombera voluntaria, auxiliando a quienes enfrentaban emergencias y transmitiendo calma en los momentos más críticos. Hoy, sin embargo, es esta valiente capitalina quien libra una batalla que amenaza su salud y su vida, y necesita del respaldo solidario de la población. Su padecimiento comenzó en septiembre pasado, cuando notó un cansancio inusual y una presión persistente en el pecho. Creyó que se trataba de estrés o agotamiento, pero los síntomas se intensificaron y la obligaron a buscar atención médica. Ese fue el inicio de un camino que jamás imaginó recorrer. Los médicos detectaron un tumor maligno en uno de sus pulmones, por lo que requiere tratamientos costosos que superan sus posibilidades económicas. El diagnóstico confirmó una neoplasia mesenquimal maligna, sugestiva de un tumor fibroso solitario maligno, acompañada de síndrome de vena cava, condición que afecta su respiración y circulación. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Los especialistas han reiterado la urgencia de un tratamiento integral: exámenes frecuentes, evaluaciones especializadas y procedimientos que permitan frenar el avance del tumor. Cada etapa representa gastos elevados que Ingrid no puede cubrir sola. Por ello, familiares y amigos han iniciado un llamado solidario para apoyar a una mujer que siempre tendió la mano al prójimo. Quienes la conocen saben que nunca pidió nada para ella. Su vida fue entrega constante y hoy necesita de un apoyo solidario, comentan sus familiares.

“Como amigos de Ingrid, la admiramos profundamente y la apoyamos en este momento delicado. La vemos como una heroína de nuestra comunidad, por su dedicación como madre, deportista y persona generosa”, expresó Joselin Rojas, amiga incondicional de Ingrid.

A pesar del diagnóstico y de las dificultades que enfrenta día a día, Ingrid no ha perdido su espíritu de lucha. Quienes la visitan cuentan que mantiene una sonrisa cálida y una palabra de aliento para quienes se preocupan por ella, como si aún estuviera acostumbrada a ser quien sostiene a los demás. Su familia también vive este proceso con el corazón en la mano, acompañándola en cada cita, cada examen y cada momento de alivio o dolor. Ellos reconocen que Ingrid siempre fue el pilar de muchos, dentro y fuera del Cuerpo de Bomberos. Hoy desean que la solidaridad llegue a ella con la misma generosidad con la que ella entregó su vida al servicio. Para ellos, cada apoyo es un rayo de luz en medio de esta etapa tan difícil. Originaria de Tegucigalpa, Villalobos reside en la capital. Quienes deseen colaborar con su causa pueden hacerlo a través de la cuenta BAC No. 750891341, a nombre de Ingrid Johanna Villalobos. Cada aporte representa un gesto de acompañamiento en esta difícil etapa. Para información adicional o para coordinar otro tipo de ayuda, su familia ha dispuesto el número 9507-2635, donde brindan detalles sobre su estado y sus necesidades. Ingrid necesita de todos. Es momento de devolverle un poco de la fuerza, el tiempo y el corazón que entregó durante tantos años como bombera voluntaria.

Una heroína en su comunidad