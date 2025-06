“Ayúdenme a cumplir mi sueño”: hondureño pide apoyo para recuperar su vista

Tegucigalpa, Honduras.- “Desde niño, desde que tenía 15 años, me llamó la atención la mecánica automotriz, pero mi problema de salud me obligó a dejar todos mis planes y tuve que darle prioridad a mi vista, porque iba de mal en peor”, relata Jonathan Aguilar.

El hondureño, de 28 años y originario de la Villa de San Francisco, soñaba con graduarse del bachillerato por madurez y abrir su propio taller mecánico. Pero en 2020 su vida dio un giro inesperado: su salud comenzó a deteriorarse por una enfermedad visual.

“Resulta que yo acostumbraba a leer todos los días, pero de la noche a la mañana en el 2020 se me puso pañosa la vista, estuve padeciendo de los nervios, le tenía miedo a los truenos, a los relámpagos, tuve una situación anormal en mi vida, pues pasó algo que no era común, no era normal”, relató Aguilar.