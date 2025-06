Niños con condiciones especiales sueñan con graduarse de bachillerato

Aunque son pocas, el país sí cuenta con escuelas inclusivas, sin embargo, son muy limitadas en cupos y también en el tipo de discapacidades que aceptan. En su caso no tienen muchas restricciones, ya que tratan con todo tipo de especialidades: síndrome de down, hipoxia, epilepsia de difícil manejo, cardiópatas, e incluso parálisis cerebral.

Estas son solo algunas de las condiciones con las que tratan al interior de la escuela, sin embargo, hay muchas otras más. El centro no solo brinda atención especializada, sino que también brinda becas a quienes no tienen la posibilidad económica de costear la educación de sus hijos.

Francia Hernández, administradora del centro, explicó a EL HERALDO que, hasta el momento, tienen matriculados 89 alumnos, de los que el 52% son becados. Algunos tienen una beca del 30%, otros del 50% y, para quienes sus posibilidades son prácticamente nulas. les brindan una del 100%, es decir, que no corren con ningún gasto.

Así es el caso de Alba Valle, madre de David –nombre ficticio para proteger la seguridad del niño–, quien tiene una epilepsia de difícil manejo y autismo en nivel uno. Solo en medicamentos, los gastos pueden superar los 22 mil lempiras.

“La escuela me ha apoyado desde el principio, en todo, principalmente en el área económica, porque si no me hubieran dado la beca completa, pues, no sé si lo tuviera acá, aunque me lo hubieran aceptado, porque mi hijo toma muchos medicamentos neurológicos”, explicó Valle.

David, es un adolescente de 14 años, y aunque su condición es de nacimiento, se la detectaron hasta los cuatro o cinco años cuando los maestros del kínder comenzaron a percibir comportamientos no comunes.

Antes de llegar a Eagle & Sun, su madre intentó matricularlo en múltiples escuelas, sin embargo, la respuesta fue la misma en todos lados: no. Después de tantos intentos fallidos, Valle conoció este centro, en el que desde la primera vez logró ser admitido.

Así trabaja Eagle & Sun, un centro que día a día lucha por brindarles nuevas oportunidades a todos estos niños. “Los niños con capacidades especiales en su adultez pueden hacer una vida independiente y productiva, pueden trabajar, no todas las condiciones, pero sí un buen número, lo cual puede lograrse si los niños tienen desde edades tempranas una vida bastante cercana a lo que es la normalidad”, expresó su fundadora, Donaire.