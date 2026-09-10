BCH amplía de 30% a 40% monto de retención de divisas a exportadores

Tegucigalpa, Honduras.- Una buena noticia para el sector exportador de Honduras. El directorio del Banco Central de Honduras (BCH) aprobó este día jueves 10 de septiembre la ampliación del límite de retención de divisas.

Así lo confirmó hoy a EL HERALDO el presidente del Banco Central, Roberto Lagos. Esta medida será un apoyo para los exportadores, ya que podrán retener hasta un máximo de 40% de las divisas generadas por su actividad.

Las divisas generadas y declaradas antes el BCH pueden ser destinadas por los empresarios al cumplimiento de obligaciones relacionadas a su actividad, por ejemplo la compra de insumos y maquinarias.

De acuerdo con la resolución del Banco Central, los exportadores podrán acceder a este beneficio llenando un formulario disponible en el portal electrónico del BCH. Posteriormente la solicitud será analizada y notificada mediante resolución de directorio.

La aprobación de la ampliación del límite de retención de divisas al sector exportador fue adoptada después de analizar aspectos como la situación actual de la actividad económica y un análisis por producto de diferentes variables relacionadas.

El beneficio tendrá vigencia de 12 meses y se podrá solicitar a cada vencimiento. En el presente año el Banco Central de Honduras ha adoptado una serie de medidas para apoyar a los exportadores.

Entre las medidas destacan la reducción de requisitos para acceder a dólares en la subasta electrónica de divisas, así como la ampliación de los montos demandados por los agentes económicos.

También se aprobó la ampliación de plazos para la repatriación de divisas de 20-65 días a 50-80 días, lo que ha sido aplaudido por los exportadores, ya que les permite evitar multas por el retorno tardío de sus ingresos por ventas de productos en el mercado internacional.

De acuerdo con el informe de comercio exterior del Banco Central de Honduras, el valor exportado de bienes ascendió a 6,899.9 millones de dólares al primer semestre de 2026, que incluye mercancías generales y maquila, superando los $6,653.7 millones de igual periodo de del año pasado.

Por su parte del ingreso de divisas reportado al pasado 9 de septiembre ascendió a 16,741.8 millones de dólares, mientras que el saldo de las reservas internacionales netas en poder del BCH sumó $11,605.9 millones, equivalente a 6.7 meses de importaciones de bienes y servicios.