¿Cuáles son los cambios para la repatriación de divisas por exportación?

Tegucigalpa, Honduras.- El sector exportador de Honduras ahora cuenta con más flexibilidad para la repatriación de divisas.

Con el objetivo de que los empresarios conozcan las reformas al reglamento de la Ley de Ingreso de Divisas Provenientes de las Exportaciones, aprobada mediante acuerdo 508-2026 y publicada en La Gaceta 31,199 del pasado 21 de julio, el Banco Central de Honduras (BCH) divulgó una guía de los cambios.

Entre los cambios destacan que la declaración de exportación ahora se gestiona a través de una plataforma electrónica, la que se autoriza entre uno y dos días hábiles como máximo.

Además se incorporan validaciones y envíos de información por medios electrónicos y se eliminan requisitos documentales que ahora se validan de manera electrónica.

No obstante, la reforma más importante es la ampliación de plazos de 25 a 85 días a 50 y 85 días. Según el BCH, los plazos incorporan factores logísticos, comerciales y macroeconómicos, orientados a mejorar la competitividad de los exportadores, establecidos según producto y región: Centroamérica y El Caribe, Norteamérica, Sudamérica, Europa y África, Asia y Oceanía.

Otro cambio relevante es que las micro y pequeñas empresas pueden contar con cinco días hábiles adicionales; el BCH podrá ampliar los plazos hasta por 15 días hábiles adicionales a solicitud del exportador cuando se presenten causas extraordinarias debidamente justificadas.

Adicionalmente, el exportador podrá hacer uso del beneficio de prórroga que le otorga la Ley de Procedimiento Administrativo.

Con la entrada en vigencia del acuerdo 508-2026, la declaración de importación se realiza de forma electrónica; el BCH autoriza la declaración en un máximo de dos días hábiles; los plazos de repatriación se amplían considerando el destino de la exportación; si es micro o pequeño empresario tienen cinco días hábiles adicionales y 15 días hábiles más por causas extraordinarias justificadas.