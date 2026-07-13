El tráfico sigue siendo un reto diario para los capitalinos a pesar de implementar medidas

Tegucigalpa,Honduras.- Para los capitalinos, el tráfico vehicular es un dolor de cabeza que enfrentan todos los días al momento de trasladarse hacia sus trabajos, centros de estudio o diferentes sectores de Tegucigalpa y Comayagüela.

Las horas pico continúan siendo las más complicadas para los conductores, quienes deben salir con anticipación para evitar quedar atrapados en largas filas de vehículos.

El problema afecta también a las personas que ingresan desde otros municipios, principalmente quienes se movilizan desde la salida al sur y Valle de Ángeles, salida al sur de Tegucigalpa y salida a oriente de la ciudad.

Los conductores que utilizan estas rutas aseguran que el congestionamiento puede cambiar dependiendo de la temporada, el horario y la cantidad de vehículos que circulan.

Gerson Vásquez, quien diariamente baja desde Valle de Ángeles hacia Tegucigalpa, explicó que en los últimos días ha notado una menor carga vehicular en comparación con otros periodos.

“En estas fechas es normal, no hay mucho tráfico, ya que las escuelas bilingües están de vacaciones”, manifestó el conductor.

Otro factor que ha permitido una reducción temporal de vehículos es el receso estudiantil, debido a que miles de niños y jóvenes permanecen fuera de las aulas durante este periodo.

Sin embargo, los capitalinos mantienen la interrogante sobre si las estrategias implementadas por las autoridades han logrado una reducción permanente del tráfico en la ciudad.

El gerente de Movilidad Urbana del Distrito Central, Marco Carrasco, aseguró que desde el primer día de la actual administración comenzaron los trabajos para ordenar la circulación vial.

“Desde el primer día comenzamos con el ordenamiento vial, que lo puede ver todos los días. Todas las zonas críticas son 101 puntos y se están interviniendo”, explicó el funcionario.

Detalló que en estos sectores existe presencia de auxiliares de orden vial, conocidos como los Minions, quienes apoyan en el control del tránsito. Además, señaló que se han recuperado espacios públicos que estaban ocupados y que dificultaban la movilidad de peatones y conductores.

“Tenemos la asistencia y el trabajo en equipo con la Policía detrás”, indicó el gerente de Movilidad Urbana al destacar la coordinación entre las instituciones.

Las autoridades también informaron que continúan los operativos contra vehículos y motocicletas que obstruyen las calles o permanecen estacionados sobre las aceras.

El objetivo es garantizar que las vías permanezcan libres y mejorar el desplazamiento de los ciudadanos. “Sigamos la ley y cada caso. Piden orden, pero cuando se les ordena, se enojan”, expresó.

Las calles y bulevares de Tegucigalpa tienen esta problemática del tráfico y, cuando hay accidentes de tránsito, la situación se agrava más. Según la Alcaldía Municipal, las ciudades gemelas tienen un parque aproximado de 800 vehículos en calles que solo tienen capacidad para 250,000 automotores.