Gobierno inicia instalación de GPS y botón de pánico en transporte urbano

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras inició este sábado 26 de septiembre la instalación de dispositivos GPS con botón de pánico en unidades del transporte urbano, como parte de la iniciativa denominada “Ruta Segura”.

La estrategia es ejecutada a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), con el objetivo de incorporar herramientas tecnológicas para fortalecer la seguridad durante los recorridos.

El plan piloto comenzó con la colocación de los primeros dispositivos en unidades del transporte urbano que llegaron al plantel del IHTT, donde se desarrollaron las primeras acciones de esta iniciativa.

Los equipos permitirán mantener un monitoreo en tiempo real de las unidades, de manera que las autoridades puedan conocer su ubicación durante el recorrido y contar con información ante cualquier eventualidad.

Los dispositivos proporcionados por la SIT cuentan con un botón de pánico que estará enlazado con las autoridades correspondientes. La herramienta está diseñada para que el conductor pueda activar el botón y generar una alerta que permita iniciar el protocolo de atención correspondiente.