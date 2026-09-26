Gobierno inicia instalación de GPS y botón de pánico en transporte urbano

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras inició este sábado 26 de septiembre la instalación de dispositivos GPS con botón de pánico en unidades del transporte urbano, como parte de la iniciativa denominada “Ruta Segura”.
La estrategia es ejecutada a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), con el objetivo de incorporar herramientas tecnológicas para fortalecer la seguridad durante los recorridos.
El plan piloto comenzó con la colocación de los primeros dispositivos en unidades del transporte urbano que llegaron al plantel del IHTT, donde se desarrollaron las primeras acciones de esta iniciativa.
Los equipos permitirán mantener un monitoreo en tiempo real de las unidades, de manera que las autoridades puedan conocer su ubicación durante el recorrido y contar con información ante cualquier eventualidad.
Los dispositivos proporcionados por la SIT cuentan con un botón de pánico que estará enlazado con las autoridades correspondientes. La herramienta está diseñada para que el conductor pueda activar el botón y generar una alerta que permita iniciar el protocolo de atención correspondiente.
De acuerdo con la información proporcionada por las instituciones involucradas, el objetivo es facilitar una reacción más inmediata ante posibles incidentes que puedan registrarse dentro de las unidades.
La iniciativa busca beneficiar tanto a los conductores y demás trabajadores del transporte como a los usuarios que diariamente utilizan este servicio para movilizarse por distintos sectores de la capital.
El monitoreo mediante GPS permitirá disponer de información sobre la ubicación de las unidades en tiempo real, una herramienta que puede contribuir al seguimiento de los recorridos establecidos.
El componente tecnológico forma parte de una estrategia más amplia para avanzar en la modernización del transporte urbano y fortalecer los mecanismos de respuesta ante situaciones que puedan poner en riesgo a pasajeros o transportistas.
La instalación de los equipos está a cargo del IHTT, mientras que los dispositivos son proporcionados por la SIT como parte de las acciones impulsadas mediante la iniciativa “Ruta Segura”.