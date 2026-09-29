Honduras está en la media regional en precios de combustibles, pero el diésel no llega a $8 en Centroamérica

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, aseguró que Honduras se ubica en una posición intermedia en Centroamérica por los precios de los combustibles y afirmó que en algunos países el galón de diésel alcanza los ocho dólares. "Usted empieza a ver los valores de combustibles en Centroamérica: nos encontramos en tabla media (...) y hay países que el diésel hoy están a 8 dólares el galón", afirmó (a partir del segundo 55).

Su afirmación es engañosa porque mezcla un dato correcto con otro incorrecto. Un comparativo regional al 28 de septiembre de 2026 sitúa a Honduras en una posición intermedia en los precios de los combustibles en Centroamérica. Sin embargo, los mismos datos no respaldan la afirmación de que en la región haya países donde el galón de diésel cueste ocho dólares. El precio más elevado de la comparación corresponde a Belice, con alrededor de $7.44 por galón. La declaración de Zambrano ocurre en un contexto de incrementos consecutivos en los precios de los combustibles en Honduras. Al 28 de septiembre de 2026, el país acumulaba 11 semanas consecutivas de alzas, en medio del comportamiento ascendente de los precios internacionales de los derivados del petróleo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Aun con ese apoyo, los combustibles volvieron a subir. En Tegucigalpa, la gasolina superior aumentó 4.87 lempiras, hasta 153.17 lempiras por galón; la regular subió 2.45, hasta 135.26 lempiras; y el diésel aumentó 2.43, hasta alcanzar 153.53 lempiras por galón. En San Pedro Sula, la gasolina superior quedó en 148.69 lempiras, la regular en 130.98 lempiras y el diésel en 149.20 lempiras por galón. El GLP doméstico fue la excepción y mantuvo su precio en ambas ciudades debido al apoyo económico aplicado por el Gobierno. EH Verifica consultó a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, sobre la fuente de su aseveración, pero hasta el cierre de este fact-check no se obtuvo respuesta.

Honduras, posición intermedia

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Guatemala publica comparativos semanales de los precios al consumidor final de los combustibles en Centroamérica. La institución presenta por separado los precios de la gasolina superior, la gasolina regular y el diésel. El comparativo regional correspondiente a la semana del 28 de septiembre de 2026 muestra que, en gasolina superior, Panamá registraba el precio más bajo, con $4.84 por galón, seguido de Nicaragua, con $5.06, y El Salvador, con $5.14. Honduras se ubicaba después, con $5.36 por galón, mientras que Guatemala registraba $5.86; Costa Rica, $6.06; y Belice, $7.28. De esta manera, Honduras ocupaba el cuarto lugar entre los siete países, al ordenar los precios de menor a mayor. En la gasolina regular, Panamá registraba $4.52 por galón; El Salvador, $4.81; Honduras, $4.87; Nicaragua, $4.94; Guatemala, $5.59; Costa Rica, $5.90; y Belice, $7.28. Aunque el orden variaba, Honduras también se situaba en la parte intermedia de la comparación regional y lejos tanto del precio más bajo como del más alto. En cuanto al diésel, Nicaragua tenía el precio más bajo, con $4.47 por galón, seguido de El Salvador, con $4.86, y Panamá, con $5.30. Honduras ocupaba el cuarto puesto, con $5.52, seguido de Costa Rica, con $5.74; Guatemala, con $6.48; y Belice, con $7.44. Así, los datos del MEM respaldan la afirmación de que Honduras se encontraba en una posición intermedia en los precios regionales. Sin embargo, no sustentan que hubiera países de Centroamérica donde el galón de diésel costara ocho dólares: el valor más alto del comparativo era el de Belice, con $7.44 por galón. En lempiras, la gasolina superior aumentó 4.87 lempiras, hasta 153.17 lempiras por galón; la regular subió 2.45, hasta 135.26 lempiras; y el diésel aumentó 2.43, hasta alcanzar 153.53 lempiras por galón.

Ningún país llega a los $8