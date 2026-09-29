Es falso que Tomás Zambrano propuso declarar “terroristas” a manifestantes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional (CN), una supuesta propuesta para declarar “terroristas” a las personas que participan en protestas.

Sin embargo, no hay evidencia pública que respalde esa afirmación. La revisión de declaraciones públicas y fuentes oficiales no permitió encontrar registros de que Zambrano haya propuesto declarar “terroristas” a los manifestantes.

“Tomás Zambrano propone declarar terrorist*s a las personas que hacen protestas”, dice literalmente la entrada de una publicación de Facebook que ha sido difundida desde el 29 de septiembre.

Zambrano declaró recientemente que la cantidad de organizaciones criminales catalogadas como terroristas podría aumentar, luego de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad anunciara, el 19 de septiembre, la designación de tres estructuras criminales bajo esa figura.

En paralelo, durante los últimos días han circulado convocatorias a manifestaciones en distintos puntos del país para expresar rechazo al incremento de los precios de los combustibles.

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No obstante, Zambrano no vinculó sus declaraciones sobre las organizaciones criminales con estas convocatorias ni anunció medidas para declarar terroristas a las personas que participen en las protestas.