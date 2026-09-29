Inundaciones y caída de árboles: huracán Polo deja daños en México tras tocar tierra por segunda vez

“Nos ha dejado lluvias, pero ninguna pérdida humana, que es lo más importante. Las cosas materiales las vamos a evaluar el día de hoy”, afirmó. El balance en Baja California Sur contrasta con las afectaciones que Polo dejó previamente en Jalisco, donde cuatro integrantes de una familia murieron después de que su vivienda fuera arrastrada por la crecida de un arroyo en el municipio de Talpa de Allende, según autoridades estatales.