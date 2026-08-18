Alcalde de Piraera pedirá ayuda a Bukele al quedar fuera de plan de emergencia por sequía

Piraera, Honduras-. El alcalde de Piraera, Lempira, Deydin Mendoza, pidió este martes al Gobierno incluir a su municipio entre las zonas declaradas en emergencia por la sequía, luego de que la pérdida de cultivos de maíz y frijol dejara a unas 3,500 familias en una situación de inseguridad alimentaria. Mendoza, del Partido Liberal, lamentó que Piraera, así como todo el departamento de Lempira, haya quedado fuera de los 75 municipios declarados en emergencia por la sequía y señaló que, pese a que el municipio también enfrenta una emergencia local, hasta ahora no ha recibido el apoyo gubernamental que necesita, por lo que no descartó acudir al presidente salvadoreño Nayib Bukele para ser asistidos. “Perdimos el maíz, el frijol. Más que todo, andamos pidiendo ayuda ahorita en las diferentes embajadas para que nos den comida a nuestra gente”, manifestó el edil en declaraciones al canal HCH.

El alcalde explicó que la situación ha obligado a las autoridades municipales a buscar alternativas para garantizar alimentos a las familias afectadas. Incluso, dijo que han establecido contactos con autoridades de El Salvador, debido a que en Piraera también reside una cantidad considerable de niños de nacionalidad salvadoreña. Mendoza indicó que esperan que el municipio sea tomado en cuenta en la reunión de emergencia en el Congreso Nacional donde estarán los alcaldes de los 75 municipios declarados en emergencia. “Somos 3,500 familias que están en hambruna y toca ver de qué forma les damos alimento”, advirtió.

Solicitan lo básico maíz y frijol

Ante la pérdida de las cosechas, la Alcaldía de Piraera gestiona la entrega de alimentos para garantizar la subsistencia de las familias durante los próximos meses. El edil detalló que están solicitando seis cargas de maíz y un quintal de frijol para cada familia, con el objetivo de cubrir las necesidades alimentarias durante aproximadamente seis meses. Según Mendoza, el costo estimado de este apoyo asciende a unos 28 millones de lempiras, recursos que permitirían entregar un kit de alimentación a las 3,500 familias afectadas.

“Estamos pidiendo más que todo seis cargas de maíz para la gente, para que pase seis meses, y un quintal de frijol”, explicó. El alcalde señaló que también esperan que las condiciones climáticas mejoren y que las próximas lluvias permitan recuperar parte de la producción agrícola de la zona.

Acudirán a Bukele si no tienen respuesta