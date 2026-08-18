Nicola Coughlan se aleja de su papel protagónico en Bridgerton

Nicola Coughlan confirmó que dará un paso atrás en su papel dentro de la quinta temporada de Bridgerton, la serie de época de Netflix que la catapultó a la fama internacional.
La actriz irlandesa, de 39 años, describió el momento como agridulce y explicó que forma parte de la naturaleza de la ficción, que en cada entrega se reinventa con una nueva historia.
Coughlan dio vida a Penelope Featherington, quien además ocultaba una identidad paralela como Lady Whistledown, la autora anónima del panfleto de chismes que mantenía en vilo a la alta sociedad londinense.
Esa doble vida quedó al descubierto hacia el final de la tercera temporada, coincidiendo con su romance con Colin Bridgerton, interpretado por Luke Newton.
A lo largo de la cuarta temporada, el personaje enfrentó las consecuencias de su columna y terminó por retirarse del seudónimo para dedicarse a su matrimonio y a la maternidad.
El desenlace dejó abierta una incógnita, ya que una nueva persona asumió la identidad de Lady Whistledown sin que se revelara quién está detrás.
La propia actriz aseguró desconocer la respuesta y bromeó sobre su fama de no guardar secretos, motivo por el cual el equipo de producción prefiere mantenerla al margen de esa información.
Por ahora no se sabe cuántos episodios tendrá en la próxima temporada, cuyo estreno está previsto para 2027.
La nueva entrega estará protagonizada por Hannah Dodd y Masali Baduza, en la primera historia de amor central entre personas del mismo género dentro del universo de Bridgerton, según adelantó Tudum, la plataforma editorial de Netflix.
La trama surge del vínculo entre ambos personajes tras la muerte de un familiar cercano durante la cuarta temporada.