Hallan muerto a reconocido maestro en una plantación de palma africana en Atlántida

Jutiapa, Atlántida.- La mañana de este domingo 02 de agosto, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Herlin Miguel Villeda Chirinos, de 40 años, en una plantación de palma africana situada en la comunidad de Salitrán, municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida.

De manera preliminar, pobladores de la zona identificaron a la víctima como un reconocido docente de la comunidad, ampliamente apreciado por los habitantes; quienes lamentaron su fallecimiento al conocer la noticia.

Al lugar del hallazgo se desplazaron agentes policiales y personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de su muerte.