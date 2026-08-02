Hallan muerto a reconocido maestro en una plantación de palma africana en Atlántida

Jutiapa, Atlántida.- La mañana de este domingo 02 de agosto, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Herlin Miguel Villeda Chirinos, de 40 años, en una plantación de palma africana situada en la comunidad de Salitrán, municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida.
De manera preliminar, pobladores de la zona identificaron a la víctima como un reconocido docente de la comunidad, ampliamente apreciado por los habitantes; quienes lamentaron su fallecimiento al conocer la noticia.
Al lugar del hallazgo se desplazaron agentes policiales y personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias de su muerte.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre cómo ocurrió el hecho ni han determinado si la muerte estaría relacionada con un acto violento o con otras circunstancias.
La muerte de Herlin Miguel Villeda Chirinos ocurre en un contexto de alta tensión por los hechos violentos que han afectado al gremio magisterial en Honduras; como el reciente asesinato de Óscar Rafael Amador, ocurrido el pasado 26 de julio en Guayape, Olancho.
De acuerdo con la información preliminar, sujetos desconocidos atacaron a balazos a Amador y le causaron la muerte, mientras la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) continúa con las investigaciones para identificar a los implicados.
Ante esta delicada situación, compañeros del gremio y miembros de la sociedad civil exigen a las autoridades mayor seguridad y que se capture a los responsables de las muertes de ambos docentes en Honduras.